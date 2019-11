Renan Lodi comemora bom momento e diz: "evoluí muito graças a Simeone"

Lateral brasileiro falou sobre a sua evolução no Atlético de Madrid, destacando a exigência do treinador argentino

Contratado pelo no início da temporada, Renan Lodi já sente grande evolução em apenas quatro meses sob o comando de Diego Simeone. Em Abu Dhabi com a seleção brasileira, o lateral-esquerdo exaltou o cuidado do técnico argentino e revelou que contou com uma ajuda de Filipe Luís, que deixou o clube espanhol e assinou com o .

QUER VER JOGOS DA JUVENTUS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

"Simeone conversou muito comigo, passamos horas e horas na sala de vídeo e ele me ensinou o que eu tinha que melhorar, principalmente na defesa. Eu cheguei como um jogador e hoje acho que já estou em outro nível do ponto de vista defensivo. Sinto que evoluí muito graças a Simeone. Ele é um treinador muito exigente, com um nível de demanda muito alto. E estou muito feliz por ter sua confiança e por estar evoluindo no meu trabalho defensivo ", explicou.

"Filipe Luis explicou a dinâmica do clube, o vestiário e como agradar o treinador, que é um treinador muito exigente. A verdade é que estou muito agradecido por ele ter me dado esse apoio", completou.

Mais artigos abaixo

Sobre o momento atravessado da seleção brasileira, Lodi saiu em defesa do técnico Tite após as últimas críticas recebidas, e demonstrou confiança no grupo, que não vence há cinco jogos.

"A dedicação é tremenda e todos queremos vencer porque esse é o e porque estamos até a morte de Tite. Ele é como um pai para nós e se nós ganharmos a vitória será para ele", concluiu.

O Brasil faz o seu último amistoso do ano na próxima terça-feira (19), contra a Coreia do Sul, às 10h30 (de Brasília).