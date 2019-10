Flamengo avança em negociação para contratar Gabigol da Inter por R$ 70 milhões, diz jornal

Internazionale de Milão teria acordo para liberar o jogador por 16 milhões de euros, de acordo com o jornal Corriere dello Sport, da Itália

O já tem um sinal verde da de Milão para contar com Gabigol em definitivo. De acordo com o agente do jogador, Júnior Pedroso, há conversas marcadas entre as partes para tratar o assunto. As informações são do jornal O Globo.

Nesta quarta-feira (9), o jornal italiano Corriere dello Sport publicou que a Inter e o Fla chegaram a um princípio de acordo por Gabigol.

O pagamento seria de 16 milhões de euros (R$ 71,6 milhões na cotação atual). Os europeus ainda ficariam com 20% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos.

Convocado para a seleção brasileira de Tite, Gabigol está emprestado ao Flamengo até o fim de 2019. No clube, ele fez 32 gols em 44 partidas disputadas e o principal nome do setor ofensivo rubro-negro.