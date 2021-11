Flamengo e Palmeiras vivem montanha-russa de emoções antes de final da Libertadores

É compreensível que os torcedores de Palmeiras e Flamengo já não estejam com tanto foco nos jogos finais do Brasileirão. Com o Atlético Mineiro muito próximo de confirmar o bicampeonato do certame nacional, o Fla e o Verdão focam suas forças e energias na final da Libertadores da América, que acontece no próximo sábado (27).

Ainda assim, os dois clubes ainda disputam o campeonato brasileiro e ambas as equipes vivem uma verdadeira montanha russa, seja dentro de campo, na relação com a torcida ou com as movimentações políticas nos bastidores.

Com menos de uma semana restante para saber qual será o novo clube brasileiro tricampeão da Libertadores, os ânimos andam aflorados na Gávea, no Rio de Janeiro, e na Barra Funda, em São Paulo.

A montanha-russa do Flamengo

A chegada de Renato Gaúcho para substituir Rogério Ceni começou com uma sintonia perfeita, até porque Renato já era um pedido de tempos da massa rubro-negra. Com resultados positivos e performances que em alguns momentos lembraram os nostálgicos flamenguistas do time de Jorge Jesus em 2019, o Fla parecia ter reencontrado seu caminho de brilho.

Porém, começaram a vir os maus jogos e as derrotas. Parte da torcida flamenguista esboçou pedidos de demissão para Renato, que chegou a entregar a o cargo por conta da pressão. A diretoria manteve Portaluppi como técnico e viu a equipe reagir.

Além de tudo, viu um nome em particular brilhar muito: Michael é o artilheiro do Brasileirão e já faz a massa ter até dúvidas sobre a escalação de Arrascaeta quando estiver 100% recuperado de lesão.

Após os 3 a 0 para o Athletico Paranaense, que resultou na eliminação do Fla da Copa do Brasil, o time carioca não perdeu mais. São oito jogos, com seis vitórias e dois empates, sendo quatro vitórias seguidas nos últimos quatro jogos.

Essa boa fase refletiu no já consagrado "AeroFla", que é o nome dado ao evento dos torcedores indo se despedir da equipe no aeroporto. A imprensa portuguesa registrou a "loucura" e "fanatismo" dos torcedores do Fla para emanar boas energias ao time.

A montanha-russa do Palmeiras

Já o Palmeiras vive um momento diferente. O Verdão de Abel Ferreira vinha de sete jogos invicto, sendo seis vitórias consecutivas, até perder, de virada, para o Fluminense. Desde então foram mais dois jogos e duas derrotas: um 2 a 0, em casa, no Choque-Rei conta o São Paulo e o 1 a 0 para o Fortaleza.

Abel foi muito criticado pela torcida especialmente por colocar uma equipe quase completamente reserva no clássico contra o São Paulo. As três derrotas seguidas, porém, parecem não ter abalado a moral do torcedor do Palmeiras e a fé no time para buscar mais um troféu continental e aspirar ao título do Mundial.

Entretanto, as derrotas têm seu peso dentro do elenco. Durante o revés para o Fortaleza, os dois ícones da defesa palestrina discutiram em campo: Weverton e Gustavo Gómez bateram boca antes do intervalo da partida, quando o Verdão já perdia por 1 a 0. Os companheiros de equipe chegaram para apartar a situação.

Bate-boca firme entre Weverton e Gustavo Gomez, do Palmeiras, no Castelão! pic.twitter.com/YLUXEB1pRR — ge (@geglobo) November 20, 2021

O zagueiro paraguaio falou sobre a situação e definiu como "um lance do jogo". De acordo com o capitão alviverde, os dois atletas já conversaram no vestiário e fizeram as pazes.

Para deixar ainda mais agitada a semana do Palmeiras, no sábado (20), Leila Pereira foi eleita a nova presidente do clube e comandará as ações executivas até o fim de 2024. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto máximo na instituição em toda a história e tem a missão de continuar o legado de conquistas reiniciado com Paulo Nobre.

Como já é de praxe, em clássico não existe favorito, especialmente quando se fala de uma final de Libertadores. Em menos de uma semana se saberá se os bastidores e os antecedentes serão fatores determinantes na conquista do sonhado tricampeonato da América do Sul.