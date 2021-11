AeroFla: torcida do Flamengo se despede do time antes da final da Libertadores

O Flamengo embarcou para Porto Alegre, nesta sexta-feira (19), onde vai encarar Internacional e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, antes de viajar direto para Montevidéu, para a final da Copa Libertadores. Como forma de apoio ao time, a torcida rubro-negra preparou um grande "abraço".

Torcedores se espalharam por pontos da cidade por onde a delegação passou até o aeroporto do Galeão, local do embarque. A concentração dos torcedores começou às 13h, quatro horas antes da previsão de saída do ônibus com os jogadores.

A festa da torcida do #Flamengo na porta do Ninho do Urubu @GoalBR pic.twitter.com/EnfyehJCRx — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 19, 2021