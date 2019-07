Luiz Adriano faz contrato com Palmeiras até os 36 anos; veja os números da carreira

Aos 32 anos, o jogador que já teve passagem pelo Milan, da Itália, foi campeão do Mundial Interclubes com o Internacional, em 2006

Nesta terça-feira (30), o oficializou a contratação do atacante Luiz Adriano, do , da . Aos 32 anos, o jogador assinou contrato por quatro temporadas com o time paulista e mandou um recado aos torcedores por meio das redes sociais do clube.

O Palmeiras irá adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, uma vez que os outros 50% vão ficar com o Spartak. Adriano teria abrido mão de receber determinada quantia da equipe russa e, consequentemente, não irá lucrar com a transferência segundo informou a equipe Alviverde.

Revelado pelo , Luiz Adriano foi vendido em 2007, ao onde ficou até 2015. Na ucrânia, o jogador marcou 130 gols em 245 jogos e contribuiu com 45 assistências. O brasileiro ainda foi seis vezes campeão nacional e ganhou quatro Copas da e uma .

Maior artilheiro da história do , Luiz Adriano chegou a ser convocado pela seleção brasileira entre as temporadas de 2014 e 2015. Na sequência, foi vendido ao , da . No Milan, o jogador teve passagem apagada entre 2015 e 2016: foram 36 jogos e seis gols.



(Foto: Getty Images)

Sem grandes atuações, o atacante se transferiu ao Spartak Moscou, onde estava desde então. Como clube russo, Luiz Adriano jogou em 79 partidas e balançou as redes por 25 vezes.

O jogador chega para ser o quinto centroavante no elenco comandado por Felipão ao lado de Borja, Deyverson, Arthur Cabral e Henrique Dourado.