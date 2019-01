Flamengo e Cruzeiro chegam a acordo, e Arrascaeta deve ser anunciado em breve

Novela deve terminar com a Raposa recebendo 13 milhões de euros em negócio que deve girar em torno de € 18 milhões

A novela envolvendo Giorgian de Arrascaeta está próxima do fim. Segundo apuração da Goal Brasil, Cruzeiro e Flamengo chegaram a um acordo nesta tarde, e o camisa 10 uruguaio pode ser anunciado como novo reforço do Mengão ainda nesta terça-feira (8).

A transferência deve girar em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 76,48 mi), dos quais o Cruzeiro receberá € 13 milhões (R$ 55,24 mi). O restante do valor ficará dividido entre o Defensor, clube que revelou Arrascaeta e ainda detém 25% dos direitos do jogador, e empresários que teriam um percentual em negociações futuras. No negócio, o Flamengo ficará com 75% dos direitos econômicos do uruguaio (hoje, a Raposa detém 50% e o Defensor 25%). Os 25% restantes seguiriam com os empresários do atleta.

O acordo só não foi selado porque o Cruzeiro ainda tenta incluir o perdão de dívidas na negociação. A Raposa quer o fim do débito de R$ 4 milhões pela compra de Federico Mancuello junto ao Flamengo e das dívidas pelas aquisições de Arrascaeta (Defensor) e Latorre (Club Atenas), que juntas somam R$ 17 milhões. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Desde 2015 no Cruzeiro, Arrascaeta foi amadurecendo com o passar dos anos em Belo Horizonte e se tornou um dos principais e mais queridos jogadores da Raposa. Ele conquistou o bicampeonato (2017 e 2018) da Copa do Brasil e também o Campeonato Mineiro (2018) com o time de Mano Menezes. Seu contrato com os celestes vai até o fim de 2021 e sua multa rescisória é de R$ 120 milhões. O clube estrelado, porém, aceitou negociá-lo por um valor inferior após todo o entrevero com seu empresário, Daniel Fonseca.

A reportagem ainda apurou que existe a possibilidade de o Flamengo levar Gabigol e Arrascaeta para os Estados Unidos caso os negócios sejam confirmados ainda nesta terça-feira.

*Colaborou Raisa Simplicio