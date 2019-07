Flamengo acerta com Filipe Luís e aguarda assinatura do contrato

Lateral da Seleção Brasileira assina com o time Rubro-Negro até dezembro de 2021

A espera acabou. Depois de praticamente dois meses de negociação, o acertou a contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís, e fica no aguardo dos trâmites burocráticos para a assinatura do contrato e o anúncio oficial. O jogador, que disputou a , não renovou com o e se junta ao time para o restante da temporada.

Aos 33 anos, Filipe Luís é o oitavo reforço do Flamengo no ano e chega com bastante moral. O jogador é considerado indiscutível pela diretoria e vai ser importante também na introdução do trabalho de Jorge Jesus, especialmente após fazer parte do elenco campeão do na nas últimas semanas.

O lateral assina com o clube até dezembro de 2021. Além do empenho da dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, Diego Ribas, amigo pessoal do jogador foi importantíssimo na negociação.

Mais artigos abaixo

FICHA DO JOGADOR

Nome: Filipe Luís Kasmirski

Data de nascimento: 09/08/1985

Natural de: Jaguará do Sul, SC

Altura: 1,82m

Clubes na carreira: (2003 a 2004), (2004 a 2005), Castilla (2005 a 2006), Deportivo La Coruña (2006 a 2010), Atlético de Madrid (2010 a 2014; 2015 a 2019) e (2014 a 2015)