Flamengo deixa de arrecadar ao menos R$ 47 milhões e precisará vender jogadores

Orçamento inicial do clube previa ano mágico com idas às semifinais da Copa Libertadores e a grande decisão da Copa do Brasil

Se a precoce eliminação diante do Racing, nas oitavas de final da da América, foi um golpe duro para o , a diretoria vai precisar lidar com outro problema: o orçamento financeiro. Afinal, o clube planejava chegar ao menos na semifinal da competição continental e na grande decisão da Copa do .

Com a derrota para o nos pênaltis, o Flamengo vai deixar de faturar US$ 3,5 milhões de doláres (1,5 milhão pela classificação paras quartas e 2 milhões pela classificação para as semis) algo em torno de R$ 18 milhões na cotação atual.

Já no planejamento da , que era de chegar ao menos até a final do torneio, o Flamengo, que caiu para o nas quartas de final, deixou de embolsar R$ 29 milhões de reais. A ida para a semifinal renderia R$ 7 milhões e, na final, o vice-campeão embolsaria R$ 22 milhões. Caso fosse campeão, o clube faturaria R$ 54 milhões.

Desta forma, o Flamengo não tem mais premiações para receber em 2020, ficando apenas a cargo da classificação na bela final do Campeonato Brasileiro, que termina dia 24 de fevereiro.

IMPACTOS NA MANUTENÇÃO DO ELENCO

Além de perder receitas previstas em premiações, o Flamengo sentiu impactos financeiros decorrentes da pandemia da Covid-19. O deixou de arrecadar com a renda do público (em 2019, o Fla faturou R$ 109 milhões apenas com este itém) nos jogos e teve queda no número de sócios torcedores. Para se ter ideia, em dezembro de 2019, o clube chegou ao número de 150 mil sts. Nesta quarta (02), um dia depois da eliminação na Libertadores, o site do Nação aponta 73.665 mil sócios torcedores.

As perdas de receita afetam diretamente na manutenção do elenco. Só em dezembro, Flamengo terá pela frente, a definição das situações de Pedro, Pedro Rocha e Diego Alves. O último, está com a renovação parada no setor financeiro desde antes das eliminações.

Já no caso de Pedro, o Rubro-Negro precisa exercer o direito de compra até o dia 31 de dezembro, o grande problema é que o investimento é de nada mais nada menos que € 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões de reais na cotação atual).

O caso de Pedro Rocha, que está entre os cinco maiores salários do elenco, também pode sofrer uma reviravolta. O Flamengo já conversava com o Spartak da sobre a possibilidade de esticar o empréstimo do jogador , no entanto, admite que pode desistir caso o clube russo faça jogo duro.

Mas engana-se quem pensa que são apenas esses os problemas. Em busca de receitas, o Flamengo, segundo apurou a Goal, vai precisar vender alguns atletas. Em 2020, para manter o elenco e seguir o planejamento feito, a diretoria optou por segurar os "medalhões" e negociou jovens talentos como Caio Roque, Vinicius Souza, Wendel entre outros.

Antes da eliminação na Copa Libertadores, o Flamengo já tinha desenvolvido um planejamento visando o ano de 2021, no documento, que ainda precisa ser aprovado pelos conselheiros, consta a compra de apenas um atleta no valor de R$ 30 milhões e uma estimativa de quase R$ 170 milhões em vendas de jogadores.

Como dito anteriormente, o documento foi feito antes da eliminação na Copa Libertadores e contava com, ao menos, uma ida às semifinais da competição.

RETA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO PREOCUPA

A medida que precisará buscar receitas com venda de jogadores, o Flamengo teme pela reta final do Brasileirão. Isso porque o torneio termina no dia 24 de fevereiro, mas as principais janelas de transferências do mundo abrem no dia 2 de janeiro. Ou seja, a diretoria se depara com a possibilidade de perder atletas importantes logo na reta final da competição nacional, sem a possibilidade de inscrever novos nomes.

DÍVIDA COM DOMÈNEC TORRENT

O Flamengo também precisa equacionar a dívida que tem com Domènec Torrent, para desligar o treinador (que ainda tem vínculo ativo), o clube tem pagar US$ 2 milhões de doláres pela rescisão de contrato. A diretoria tenta negociar e o catalão não abre mão de receber o montante integral.