Flamengo defende ótimo retrospecto brasileiro contra ingleses no Mundial

Rubro-Negro encara sua segunda final contra o Liverpool, que tem histórico ainda pior contra sul-americanos

O entra em campo no próximo sábado para juntar 2019 a 1981 na música da sua torcida e tem no retrospecto de equipes brasileiras contra ingleses um trunfo para acreditar que pode derrotar o Liverpool, em Doha, no Qatar, pela final do Mundial de Clubes. Certamente não será uma novidade na história do duelo.

Ao todo, os brasileiros já enfrentaram rivais da em cinco ocasiões, quatro delas decisivas pelo título. Foram quatro vitórias das equipes nacionais, incluindo a famigerada vez em que os ingleses ficaram "na roda", em dezembro de 81.Aquele 3 a 0 imposto por Zico e companhia abriu caminho para uma dominação que teve apenas um percalço desde então: o 1 a 0 do sobre o , em 1999, com gol marcado por Roy Keane.Um mês depois, porém, o mesmo United não foi páreo para Romário, Edmundo e companhia no Mundial de 2000. Durante a disputa da fase de grupos, no Maracanã, o disparou 3 a 1, chegando a abrir 3 a 0, com direito a um golaço de Edmundo. Essa foi a única vez que um duelo -Inglaterra não foi disputado em uma final de Mundial.





O reencontro com os britânicos foi em 2005, já com uma diferença econômica grande entre o de Paulo Autuori e o de Rafa Benítez. Nada que o bom futebol de Mineiro e uma excelente atuação de Rogério Ceni não conseguissem superar para dar o tri ao Tricolor do Morumbi.



Sete anos depois, outro embate com final feliz para os brasileiros. O encarou o em Yokohama, no , depois de assegurar seu primeiro título de Libertadores na história. Em campo, Cech, Lampard e Hazard viram Cássio, Paulinho e Guerrero baterem de frente, sendo superados por 1 a 0, na última vez em que um sul-americano derrotou um europeu no torneio. Ao menos até sábado.



Há de se ressaltar que o retrospecto inglês, no geral, é complicado contra todos os sul-americanos. Presentes em outras cinco edições da competição, os europeus só conseguiram o título quando o Manchester United, com Rooney, Cristiano Ronaldo e Tevez, penou para fazer 1 a 0 na (veja mais abaixo).

Podia ser mais

Os ingleses ainda poderiam ter encarado times sul-americanos nas edições de 1978 e 1979. Na primeira, Liverpool e Independiente não chegaram a um acordo sobre as datas em que seriam jogados os duelos de ida e volta. No ano seguinte, o abriu mão de disputar o torneio e o -PAR superou o Malmo, da , vice-campeão europeu.1981: Flamengo 3 x 0 Liverpool1999: Palmeiras 0 x 1 Manchester United2000: Vasco 3 x 1 Manchester United2005: São Paulo 1 x 0 Liverpool2012: Corinthians 1 x 0 Chelsea1968: Estudiantes 1 x 1/1 x 0 Manchester United1980: Nacional 1 x 0 Nottingham1982: 2 x 01984: Independiente 1 x 0 Liverpool2008: LDU 0 x 1 Manchester United