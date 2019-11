Flamengo x Liverpool no Mundial de 1981: quem fez os gols, placar e mais detalhes do jogo

Geração histórica do Rubro-Negro venceu o poderoso Liverpool, que tinha o lendário Kenny Dalglish como atacante

O se encaminha para buscar seu segundo título mundial. E curiosamente, o possível adversário da final de 2019 é o mesmo que foi batido na final de 1981, que garantiu o título ao . Em 13 de dezembro de 1981, o Flamengo, comandado por Zico, Júnior, Nunes bateu o , que tinha Kenny Dalglish, por 3 a 0 e coroou uma das mais brilhantes gerações da história do clube da Gávea.

O Flamengo venceu a Libertadores da América naquele ano, e o Liverpool faturou a Copa da Europa (que se tornaria a Liga dos Campeões). Os campeões dessas competições se enfrentavam na Copa Toyota, um torneio intercontinental dos vencedores da América do Sul e da Europa.

Quais eram os times?

Flamengo: Raul, Leandro, Marinho, Mozer, Júnior; Andrade, Adílio, Zico, Tita, Lico; Nunes.

Técnico: Paulo César Carpegiani.

Reservas: Cantarele, Figueiredo, Peu, Baroninho, Nei Dias.

Liverpool: Grobbelaar, Neil, Thompson, Hansen, Lawrenson; Lee, McDermott, Souness, Kennedy; Dalglish, Johnston.

Técnico: Bob Paisley.

Reservas: Ogrizovic, A. Kennedy, Sheedy, Whelan, Johnson.

Quem fez os gols?

O Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com os três gols marcados no primeiro tempo. O artilheiro Nunes anotou dois (o primeiro e o terceiro), enquanto Adílio balançou as redes e marcou o segundo tento da partida.

Veja os gols da partida:

Final reeditada?

Por mais que sempre exista a possibilidade de zebra, não é à toa que os flamenguistas já sonham em reeditar essa final e enfrentar o poderoso Liverpool, de Jürgen Klopp, que irá ao Qatar com o time principal.

O formato da competição mudou. Antes era apenas um jogo entre o campeão da América do Sul e o da Europa. Agora, todos os continentes são representados e um mini torneio acontece com equipes do mundo todo. Tanto o Liverpool quanto o Flamengo já entram na semifinal e, por isso, já têm vantagem de jogar uma partida a menos. Trata-se dos dois times mais fortes e a expectativa do confronto entre Rubro-Negro e Reds na final é justificável.

Essa edição do Mundial de Clubes acontece de 11 a 21 de dezembro. A semifinal do Flamengo é dia 17, e a do Liverpool um dia depois. A disputa desse ano acontecerá no Qatar e é a oportunidade perfeita para o Flamengo fechar com chave de ouro um ano mágico.