Flamengo consultou jurídico e analisou processo antes de contratar Erick Pulgar

Uma jovem de 24 anos alega ter sido estuprada em festa organizadas pelo jogador de 28 anos

O Flamengo espera a chegada de Erick Pulgar ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (28). O volante vai realizar exames médicos e assinar contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2025. A negociação com a Fiorentina foi rápida, mas a chegada do jogador ao clube carioca teve que passar pelo crivo do departamento jurídico.

Em junho deste ano, segundo a TNT Sports do Chile, uma jovem de 24 anos alegou ter sido abusada sexualmente durante uma festa organizada por Erick Pulgar, em Santiago, no Chile. A moça afirmou à polícia que tem provas de ter sofrido um estupro coletivo. O volante de 28 anos foi interrogado pela pelas autoridades locais.

Segundo soube a GOAL, o Flamengo buscou o processo e repassou ao departamento jurídico do clube que deu aval para a contratação do volante. Além desta situação, outra polêmica envolvendo Pulgar é levantada, especialmente nas redes sociais. Em 2013, quando tinha 18 anos, o volante atropelou um senhor de 66 anos, e não prestou socorro. O idoso veio a falecer.

Erick Pulgar que, em depoimento, afirmou ter fugido do local do acidente por medo, não tinha licença para dirigir, ele foi preso preventivamente e mais tarde condenado por crime previsto no Código Penal chileno. Ele teve a carteira de motorista suspensa pelo período de um ano.

Anos mais tarde, a família do idoso abriu processo contra o jogador, que segue aberto. Esta situação, no entanto, não foi sequer discutida no Flamengo. A justificativa é de que aconteceu há muitos anos e que depois disso, ele foi contratado por clubes como a própria Fiorentina e convocado várias vezes para a seleção chilena.