Brasileirão
team-logoFlamengo
team-logoCeará
Mounique Vilela

Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras por 1 a 0, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão. Na liderança, com 75 pontos, o Rubro-Negro pode confirmar o título em caso de vitória. No momento, o Verdão é o segundo colocado, com 70 pontos. Em 36 jogos disputados no torneio nacional, a equipe comandada por Filipe Luís soma 22 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 69%.

Por outro lado, o Ceará tenta entrar na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. Em 14º lugar, com 43 pontos, o Vozão está a dois do Atlético-MG. Na última rodada, a equipe empatou com o Cruzeiro por 1 a 1. 

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Saúl, Jorge Carrascal (Arrascaeta), Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Plata (Bruno Henrique).

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Desfalques

Flamengo

Pedro segue no departamento médico.

Ceará

Willian Machado e Matheus Bahia estão suspensos, enquanto Pedro Henrique está lesionado.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

FLA

Outros

CEA

1

4

Empates

0

7

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0