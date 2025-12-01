Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras por 1 a 0, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão. Na liderança, com 75 pontos, o Rubro-Negro pode confirmar o título em caso de vitória. No momento, o Verdão é o segundo colocado, com 70 pontos. Em 36 jogos disputados no torneio nacional, a equipe comandada por Filipe Luís soma 22 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 69%.

Por outro lado, o Ceará tenta entrar na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. Em 14º lugar, com 43 pontos, o Vozão está a dois do Atlético-MG. Na última rodada, a equipe empatou com o Cruzeiro por 1 a 1.

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Saúl, Jorge Carrascal (Arrascaeta), Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Plata (Bruno Henrique).

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Desfalques

Flamengo

Pedro segue no departamento médico.

Ceará

Willian Machado e Matheus Bahia estão suspensos, enquanto Pedro Henrique está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025

quarta-feira, 03 de dezembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

