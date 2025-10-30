Todas as finais do Flamengo na história da Libertadores

O Flamengo retorna à final da Libertadores de 2025 com o peso da tradição e o fôlego de uma geração vencedora. O empate sem gols com o Racing, em Avellaneda, garantiu o Rubro-Negro em sua quinta decisão continental — a quarta nos últimos sete anos. O clube soma três títulos (1981, 2019 e 2022) e um vice (2021), consolidando-se como uma das maiores forças do futebol sul-americano neste século.

Marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru, a final pode colocar o Flamengo em um patamar inédito: o de primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, à frente de Santos, Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Seria a consagração de um novo ciclo, que une ídolos históricos - como Filipe Luís, que trocou o campo pela área técnica — a um novo grupo de protagonistas.

Cada final acrescentou um capítulo essencial da identidade rubro-negra. A nova geração, agora, pode se permitir acostumar com o palco das grandes decisões - da genialidade de Zico em 1981 ao caráter goleador de Gabigol em 2019, da dor de 2021 à consagração de 2022.

Confira a seguir todas as decisões da Libertadores que o Rubro-Negro participou...