Bruna Lima

Todas as finais do Flamengo na história da Libertadores

Relembre cada decisão do Rubro-Negro na Copa Libertadores, dos tempos de Zico ao domínio recente sob estrelas como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta

O Flamengo retorna à final da Libertadores de 2025 com o peso da tradição e o fôlego de uma geração vencedora. O empate sem gols com o Racing, em Avellaneda, garantiu o Rubro-Negro em sua quinta decisão continental — a quarta nos últimos sete anos. O clube soma três títulos (1981, 2019 e 2022) e um vice (2021), consolidando-se como uma das maiores forças do futebol sul-americano neste século.

Marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru, a final pode colocar o Flamengo em um patamar inédito: o de primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, à frente de Santos, Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Seria a consagração de um novo ciclo, que une ídolos históricos - como Filipe Luís, que trocou o campo pela área técnica — a um novo grupo de protagonistas.

Cada final acrescentou um capítulo essencial da identidade rubro-negra. A nova geração, agora, pode se permitir acostumar com o palco das grandes decisões - da genialidade de Zico em 1981 ao caráter goleador de Gabigol em 2019, da dor de 2021 à consagração de 2022.

Confira a seguir todas as decisões da Libertadores que o Rubro-Negro participou...

  • 1981 - Flamengo 4 x 2 Cobreloa (agregrado)

    A primeira final da Libertadores do Flamengo foi também a primeira conquista. Em 1981, sob o comando de Paulo César Carpegiani e com uma geração histórica - Zico, Júnior, Leandro, Adílio e Andrade - , o Rubro-Negro enfrentou o Cobreloa em três jogos. A vitória por 2 a 1 no Maracanã, com dois gols do Galinho, deu vantagem aos cariocas.

    Em Santiago, o clima hostil e a violência em campo marcaram a derrota por 1 a 0, que levou a decisão a um terceiro jogo no Estádio Centenário, em Montevidéu. Lá, Zico voltou a brilhar: dois gols e vitória por 2 a 0, garantindo o título inédito e o passaporte para o Mundial de Clubes - conquistado semanas depois contra o Liverpool.

    O camisa 10 terminou como artilheiro da competição, com 11 gols. A conquista de 1981 foi o apogeu de uma "era de ouro" e consolidou o Flamengo como potência continental.

  • 2019 - Flamengo 2 x 1 River Plate

    Trinta e oito anos depois, o Flamengo voltou a uma final continental e reviveu o espírito de 1981 — com drama, raça e uma virada épica. Em Lima, na primeira decisão em jogo único da história da Libertadores, o River Plate abriu o placar com Borré e parecia caminhar para o título.

    Mas o final foi cinematográfico: aos 44 e aos 47 do segundo tempo, Gabigol marcou dois gols que mudaram o destino do clube e garantiram o bicampeonato. Sob o comando de Jorge Jesus, o time ao estilo "rolo compressor" encantou a América.

    O título coroou uma temporada quase perfeita, com o Flamengo também conquistando o Brasileiro e chegando à final do Mundial, novamente ocntra o Liverpool.

  • 2021 - Flamengo 1 x 2 Palmeiras

    Dois anos depois, o Flamengo voltou ao palco das decisões - e ao Estádio Centenário, em Montevidéu. O rival agora era o Palmeiras, em busca do tri. Raphael Veiga abriu o placar logo no início, Gabigol empatou na segunda etapa, mas a prorrogação foi cruel: um escorregão de Andreas Pereira resultou no gol de Deyverson e no título alviverde.

    A derrota, considerada traumática, marcou o único vice do Flamengo na Libertadores. Renato Gaúcho foi demitido depois, e o elenco precisou digerir a frustração para reconstruir o caminho que levaria ao título seguinte.

    Mesmo com o revés, a final de 2021 mostrou um clube constantemente presente entre os protagonistas do continente, sempre com elenco estrelado.

  • 2022 - Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

    Em 2022, o Flamengo voltou à decisão com a lição aprendida. Com Dorival Júnior no comando e um elenco em harmonia, o time dominou o torneio com 12 vitórias e um empate em 13 jogos. A final, em Guayaquil, contra o Athletico-PR, teve roteiro mais tranquilo: 1 a 0, gol de Gabigol, aos 49 do primeiro tempo.

    O título consolidou ainda mais a reputação decisiva do atacante e grande símbolo dessa nova geração rubro-negra. Foi um campeonato da maturidade, que exautou o equilíbrio coletivo. O tri colocou o Flamengo entre os maiores campeões brasileiros da Libertadores, junto a São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras.

