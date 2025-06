Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo D, com sete pontos, o Flamengo terá a difícil missão de enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final. Em três partidas disputadas no Mundial de Clubes, a equipe comandada por Filipe Luís está invicta, com vitórias sobre o Espérance por 2 a 0 e o Chelsea por 3 a 1, além de um empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC.

"Diante do Bayern, uma equipe tão difícil, acho que se a gente correr e se ajudar, tem condição de ganhar o jogo. É difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. Mas, na minha visão, o Bayern é bem melhor que o Chelsea. Vai ser um grande jogo e eu espero que a gente esteja em uma tarde iluminada e possa vencer. (...) Futebol é no campo, 11 contra 11, não tem essa. Tem que se concentrar bastante. É o jogo das nossas vidas. Eles podem pensar dessa forma (Flamengo ser mais fácil do que o Chelsea), mas vamos entrar como se fosse uma final", afirmou Bruno Henrique.

Já o Bayern de Munique terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, um a menos que o líder Benfica. Até aqui, os bávaros venceram o Auckland City por 10 a 0 e o Boca Juniors por 2 a 1, mas foram derrotados pelo Benfica por 1 a 0 na última rodada.

Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gerson; Arrascaeta, Plata, Luiz Araujo .

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane .

Desfalques

Flamengo

De La Cruz segue se recuperando de uma entorse no joelho.

Bayern de Munique

Kim Min-jae, Alphonso Davies e Hiroki Ito estão lesionados.

Que horas começa Flamengo x Bayern de Munique

Mundial de Clubes - Fase Final Hard Rock Stadium

