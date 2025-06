Os times classificados às oitavas de final do Mundial de Clubes 2025

As vagas para as oitavas começam a ser definidas na reta final da fase de grupos da competição

A fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 está chegando ao fim. Com 32 times reunidos nos Estados Unidos, a competição caminha para o mata-mata, que promete duelos ainda mais intensos entre os gigantes do futebol mundial.

No Grupo D, o Flamengo foi o primeiro time a garantir vaga nas oitavas de final. Com duas vitórias em dois jogos — incluindo uma virada sobre o Chelsea —, o time brasileiro superou também o Espérance. O segundo time foi o Bayern de Munique, que somou seis pontos em dois jogos, restando definir a posição final em seu grupo.

Abaixo, a GOAL lista os clubes já classificados às oitavas de final do Mundial de Clubes 2025.