Fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025, datas, horários, locais, onde assistir e mais informações

O Flamengo está na chave com Chelsea, Club León e Espérance de Tunis na primeira fase do Mundial; veja todos os grupos

A Fifa sorteou na tarde desta quinta-feira (05), em Miami, os oito grupos da primeira edição do novo Mundial de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

A fase de grupos será composta por oito grupos de quatro equipes cada, que se enfrentam em turno único. As duas melhores de cada chave avançam às oitavas de final, onde a competição entra em um formato de mata-mata, com os vencedores e segundos colocados dos grupos se enfrentando em jogos únicos. Não haverá disputa de terceiro lugar.

Este será o primeiro torneio com o novo formato expandido, que contará com 32 equipes, incluindo os vencedores dos quatro campeonatos continentais. O sorteio foi realizado com base em critérios esportivos e geográficos, dividindo as equipes em quatro potes de acordo com o ranking da entidade. A competição será disputada nos melhores estádios dos Estados Unidos, e os confrontos da fase de grupos prometem grandes emoções para os torcedores ao redor do mundo.