Flamengo anuncia Paulo Sousa como técnico e encerra mais uma 'novela europeia'

Agora é oficial: Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo. O acerto, que já havia sido assinado dias atrás conforme vinha sendo noticiado pela GOAL, foi divulgado pelos canais oficiais do clube e coloca um final definitivo à empreitada rubro-negra pela Europa para buscar um comandante para a temporada 2022.

Segundo informado pelo Flamengo, o contrato ligando Paulo Sousa ao Rubro-Negro é válido por duas temporadas. Antes de oficializar o acerto, contudo, o português, atualmente com 51 anos, precisou resolver o seu imbróglio com a federação polonesa. E foi do próprio bolso que o comandante pagou a multa de 300 mil euros (cerca de R$ 2 milhões) estipulada para que ele deixasse o comando da seleção da Polônia para cruzar o oceano rumo ao Brasil.

O acerto entre Flamengo e Paulo Sousa aconteceu após uma longa novela europeia do clube carioca. Após o encerramento da temporada 2021, marcada pela saída do então comandante Renato Gaúcho, o Rubro-Negro enviou os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa com uma missão clara: trazer de volta um treinador europeu para o Fla.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2021

O plano A era o de aproveitar a crise na relação entre Benfica e Jorge Jesus para repatriar o treinador que, em 2019, já havia marcado seu nome na história flamenguista. Houve o flerte, mas não houve acerto oficial entre as partes. Enquanto a torcida aguardava, esperançosa, o retorno de JJ, nenhuma das três partes envolvida nas conversas (Flamengo, Jorge Jesus e o Benfica) quis arcar com os custos do preço da rescisão do treinador. Pressionado pelo tempo que já vinha passando, Paulo Sousa (que também chegou a atrair o interesse do Internacional) acabou sendo o escolhido pelo clube. E fez o possível para o acerto acontecer.

Apesar de o trabalho à frente da seleção polonesa não ter enchido os olhos – a equipe nacional está na repescagem para buscar uma vaga rumo à Copa do Mundo de 2022 – a federação polonesa não quis liberar o luso. E cobrou que fosse paga a multa prevista em seu contrato em caso de saída. Assim que a questão foi resolvida, Paulo Sousa então foi anunciado como comandante do Flamengo.

Com passagens por algumas equipes tradicionais da Europa, mas ainda sem um título de expressão por lá, Paulo chega ao Brasil pressionado pela alta expectativa e exigência da torcida de seu novo clube. Os flamenguistas, afinal de contas, queriam Jorge Jesus de volta – e podem acabar vendo JJ, enfim demitido do Benfica, acertando com o Atlético Mineiro. Alheio ainda a este clima, contudo, Paulo não escondeu a felicidade em suas primeiras palavras como treinador do Flamengo.

“Muito orgulho e satisfação de representar um clube com uma grandeza incomparável, do Flamengo. É hora de trabalharmos muito, para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos, saudações rubro-negras”, afirmou Paulo Sousa.

Se após a saída de Jorge Jesus, em 2019, o Flamengo passou a mirar para a Europa para buscar treinadores, acertando em 2020 com o espanhol Domenec Torrent, desta vez a empreitada ao Velho Continente teve emoções dignas de novelas. Resta agora saber se a relação entre Flamengo e Paulo Sousa terá um final feliz para as altas expectativas do torcedor.