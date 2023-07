Flamengo x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e América-MG se enfrentam na tarde deste sábado (22), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Antes de encarar o Grêmio na próxima quarta-feira (26), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo volta a sua atenção para o Brasileirão. Embalado com duas vitórias e quatro empates no torneio, o Rubro-Negro, na vice-liderança, com 27 pontos, busca reduzir a diferença de 12 pontos para o líder e rival Botafogo.

Para o confronto no Maracanã, o técnico Jorge Sampaoli terá novidades entre os relacionados. Pedro, Matheuzinho e David Luiz surgem como opções, enquanto Bruno Henrique, com estiramento no joelho e no tornozelo esquerdo, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o América-MG chega embalado após garantir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo ocupando a lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos conquistados, o técnico Vagner Mancini acredita na reação da equipe no torneio nacional.

"A vitória sobre o Colo-Colo traz uma energia nova para que a gente possa reagir no Brasileiro. Eu tenho muita convicção que vamos melhorar e reagir. O maior problema é passar por cima dessas coisas que habitualmente acontecem em um jogo de futebol, às vezes seu próprio torcedor te cobra, porque ele sabe que você pode render mais", afirmou Mancini.

Com uma ampla vantagem sobre o rival, o Flamengo não sabe o que é perder para o rival desde 2000. De lá para cá, foram 10 vitórias e três empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley França, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, De Arrascaeta e Éverton Ribeiro (Vitor Hugo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

América-MG: Mateus Pasinato; Marlon, Eder, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Alê, Juninho, Matheusinho e Rodrigo Varanda; Everaldo (Mastriani). Técnico: Vágner Mancini.

Desfalques

Flamengo

Erik Pulgar segue no departamento médico.

América-MG

Danilo Avelar, Ricardo Silva, Dadá Belmonte e Adyson estão lesionados.

Quando é?