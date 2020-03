Flamengo 2020 já impressiona em gols marcados e vitórias

Invicto e com a melhor média de gols do Brasil, o Flamengo de 2020 já está chamando atenção

Mesmo com apenas dez jogos na temporada, o time titular do já está impressionando pelo bom aproveitamento. Mesmo que o desempenho não seja espetacular, o números e resultados já são melhores do que no mesmo período do ano passado.

Tendo disputado os primeiros jogos do ano com a equipe de aspirantes, o Flamengo só teve dez jogos com a equipe principal, que estava férias depois de ter disputado o no final de dezembro. Desde então, foram dez jogos, com nove vitórias, um empate e nenhuma derrota, além de uma média de gols de 2,7 por partida.

No , além do Flamengo, somente e tem média superior a dois gols por partida, e somente oitos times das cinco maiores ligas da Europa tem o ataque melhor do que o do clube carioca - , , , , , , e .

Além do melhor ataque do Brasil, o tem também um aproveitamento superior a 90%. Mesmo com atuações fracas em relação ao ano passado, a equipe tem números melhores do que nos dez primeiros jogos de Jorge Jesus no comando flamenguista - foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

A última vez que o Flamengo teve estes mesmo números nos primeiros jogos do ano foi justamente no ano da campanha do título da de 2011.