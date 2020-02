Gabigol, Pedro, Gustavo Henrique: qual Flamengo Jesus vai escalar contra o Resende?

Recém reapresentados, os jogadores campeões mundiais e os reforços para 2020 devem estrear pelo Carioca

Mesmo com um planejamento inicial de usar os garotos para o Carioca - pelo menos na disputa da -, o deve ir com força máxima ao duelo contra o Resende, na segunda-feira (3).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O grupo que foi campeão mundial em 2019 ganhou férias prolongadas e se representou somente no dia 27/01, no entanto já estão treinando à todo vapor. Salvo algumas exceções, grande parte já vai voltar aos gramados com apenas oito dias de treinamentos.

Mais artigos abaixo

Mais times

Com um corte no joelho, Rodrigo Caio deve ser baixa para a partida. Além dele, três dos reforços - Michael, Pedro Rocha e Léo Pereira -, embora já regularizados, ainda não têm condições de jogo, por uma questão de prazos. Pedro, Thiago Maia e Gustavo Henrique já estão liberados e Gabigol, que será apresentado neste sábado (1), também já deve ir à campo.

A estreia antecipada do time principal deve-se, principalmente, ao jogo do dia 16 de fevereiro, contra o -PR, pela Supercopa do - jogo entre os campeões do Brasileirão e da .