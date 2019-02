Depois de Francysco Diogo sair do CTI, Jonathan Ventura apresenta melhora

Depois da alta hospitalar de Cauan Emanuel, dupla de sobreviventes responde bem aos comandos médicos recebidos

Depois de dias complicados e de muita tristeza, as boas notícias começam a surgir no Flamengo relacionadas ao estado de saúdo dos sobreviventes da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu na última sexta-feira(13). O jovem Cauan Emanuel teve alta e já está em casa, enquanto Francisco Dyogo deixou o CTI e foi para o quarto.

Francysco Diogo está evoluíndo e dando boa resposta aos tratamentos que vem recebendo. O garoto segue a base de antibióticos mas não respira mais com ajuda de aparelhos. Quem também tem mostrado evolução é Jhonata Ventura, o caso mais grave dentre os sobreviventes.

Sem sedação, acordado e a atendendo aos comandos simples ao exame clínico, ele realizou uma bronsocopia nesta quarta-feira que apresentou melhora importante nas lesões em vias áreas. O menino permanece estável hemodinamicamente. Ele está sob os cuidados da terapia intensiva do hospital o CTI do Centro de Tratamento de Queimados do Pedro II.