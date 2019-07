Finalista, Peru é time mais “Brasileirão” desta Copa América

O adversário da seleção brasileira na decisão está mais acostumada a jogar no Maracanã do que os comandados de Tite

O Brasileirão está na vice-lanterna dentre os campeonatos que cederam jogadores para as seleções desta : foram 13 atletas, mais apenas em relação à de e Canadá. Entretanto, a equipe que mais utilizou jogadores da nossa Série A conseguiu chegar à finalíssima que será realizada no Maracanã: o , treinado pelo ex-palmeirense Ricardo Gareca.

Os Incas contam com três “brasileiros” em seu elenco: Miguel Trauco, lateral-esquerdo do , Cueva, meia-atacante do , e Paolo Guerrero, atacante do . [Gatito Fernández, Derlis González, Gustavo Gómez] e [ Cebolinha, Fagner e Cássio] têm o mesmo número de jogadores, mas eles não foram tão usados ao longo da campanha como no caso peruano.

A equipe treinada por Ricardo Gareca teve a sua trinca brasuca como titular em todas cinco escalações até o momento. Na seleção brasileira, Cebolinha virou titular somente no terceiro encontro – justamente no 5 a 0 sobre o Peru, pela fase de grupos – enquanto Fagner e Cássio não saíram do banco. Pelo Paraguai, o único titular em 100% da campanha foi o goleiro Gatito Fernández, do .

Decisão mais “brasileira” na final de Copa América disputada no Brasil, impossível.