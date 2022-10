Raio-X da final da Libertadores: apostas e previsões para Flamengo x Athletico-PR

Confira as cotações mais interessantes para a grande decisão de rubro-negros no Equador

No próximo dia 29 de outubro, teremos a grande final da Copa Libertadores da América 2022. Nessa última semana, muitos sites de apostas atualizaram suas cotações para o duelo entre Flamengo e Athletico Paranaense, justamente pela confirmação do título carioca na Copa do Brasil.

Analisamos as probabilidades apresentadas pela Bet365, uma das casas de apostas mais renomadas do mundo, e separamos as apostas mais populares em parceria com o site BônusdeApostas.com, especialista no segmento.

Para ser campeão

Flamengo - 1.22

Getty Images

O rubro-negro carioca aparece como franco favorito para levantar o troféu, também por chegar à final invicto na competição e atravessando uma excelente fase. A cotação de 1.22 indica que o torcedor confiante no tricampeonato do Mengão fatura apenas R$ 22 com uma aposta simples de R$ 100.

Pode parecer muito pouco, mas, levando em consideração as estatísticas do torneio até aqui, o favoritismo do Flamengo é justificado. São 11 vitórias em 12 jogos, seis na fase mata-mata, com direito a algumas goleadas.

Os dados do ataque do Flamengo na competição são ainda mais impressionantes: foram 32 gols marcados na Libertadores esse ano, 12 deles feitos por Pedro, artilheiro com folga em 2022.

Salvo alguma lesão de última hora, o Flamengo deve levar a campo no estádio Monumental de Guayaquil o quarteto de ataque que garantiu o título da Copa do Brasil 2002 contra o Corinthians Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Athletico - 4.0

Twitter

Mesmo tendo eliminado o Palmeiras, atual bicampeão da América, o Athletico-PR chega com status de azarão no Equador. É bem verdade, no entanto, que os paranaenses já encararam esta mesma situação na semifinal.

Especialistas apontavam para o time treinado por Abel Ferreira como grande favorito, mas foi o Furacão que avançou à finalíssima da Copa Libertadores pela segunda vez em sua história.

A cotação de 4.0 significa que o torcedor confiante no primeiro título do Athletico na Libertadores recebe R$ 400 com uma aposta simples de R$ 100. Nada mal para quem acredita na força do time comandado por Luiz Felipe Scolari em competições de mata-mata.

Os pontos fortes do Athletico são bem conhecidos desde o início do trabalho de Felipão. Um time muito bem armado na defesa, aguerrido e com um contra-ataque rápido visando sempre o talento do jovem Vitor Roque.

Para vencer o jogo em 90 minutos

Flamengo - 1.5

Getty Images

Esta cotação é para o torcedor que está muito confiante no desempenho do time, e para quem acredita que o Flamengo vencerá o jogo no tempo regulamentar. A cotação da Bet365 para o Flamengo definir a parada nos 90 minutos é 1.5. Isto significa um lucro de R$ 50 colocando R$ 100 em risco.

Vale lembrar que o Flamengo eliminou o Athletico da Copa do Brasil na fase de quartas de final, com um placar agregado de 1 a 0. Já no Campeonato Brasileiro, tivemos uma vitória de mandante para cada lado, mas a goleada por 5 a 0 no Maracanã foi marcante.

Para a final ser decidida nos pênaltis

Sim - 6.5

Getty Images

O apostador que curte cotações mais altas e retornos financeiros significativos pode tentar a sorte no mercado de decisão por pênaltis. Esta cotação atende bem a um perfil de apostador que pretende lucrar muito mais do que o valor apostado. A cotação para a final ser definida nas penalidades máximas, de 6.5, é bem interessante.

Ou seja, uma aposta simples de R$ 100 pode render um retorno de R$ 650. Nada mal para quem projeta uma final equilibrada até o último instante. Observe que, para vencer essa aposta, não importa quem será campeão, basta que o jogo termine empatado após o tempo regulamentar e a prorrogação.

Getty Images

Nos últimos três confrontos contra o Flamengo, Felipão foi criticado pela postura altamente defensiva do Furacão nas partidas. Resta saber se a estratégia de tentar parar o ataque carioca vai funcionar em Guayaquil, e se o treinador vai conseguir levar a partida para mais uma decisão por pênaltis.