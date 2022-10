Onde vai ser a final da Copa Libertadores 2023?

Conmebol ainda não definiu a sede da decisão da próxima edição da Libertadores

Com a Libertadores de 2022 encerrada e o Flamengo campeão após superar o Athletico por 1 a 0, a edição de 2023 da competição de clubes mais importantes da América do Sul começa a ganhar forma, com equipes classificadas surgindo. Se a grande decisão da temporada de 2022 foi disputada no Equador, a edição de 2023 ainda não tem a sede da final definida.

Como informado pela GOAL, a Colômbia é uma das principais interessadas em receber o jogo da final da Libertadores em 2023, com Barranquilla e Medellín sendo as cidades disponíveis para sediar a decisão.

Segundo o portal GZH, o Beira-Rio também concorre para receber a final da Libertadores de 2023, apesar de não ser o favorito. Ainda de acordo com o portal, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, confirmou o interesse em receber o evento. Caso acontecesse, seria a segunda vez que o Brasil sediaria a decisão da competição desde que a final única passou a acontecer, já que o Maracanã foi a sede da edição 2020 (a final foi disputada em janeiro de 2021 devido à pandemia).

Ainda segundo o GZH, a cidade de Buenos Aires, na Argentina, também é vista como uma das favoritas a receber a final da Libertadores, com La Bombonera, casa do Boca Juniors, e o Monumental de Núñez, casa do River Plate, sendo dois dos prováveis estádios a receber a decisão.

Lima, capital do Peru, que foi a primeira a receber a final em jogo único na edição de 2019, também é uma das candidatas a receber a decisão da próxima temporada da Libertadores.