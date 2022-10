Colômbia é principal interessada em receber a final única da Libertadores 2023

Conmebol quer manter o atual modelo e não abre mão do jogo único em campo neutro

O fracasso de público na final da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Independiente Del Valle e a baixa procura de ingressos para a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, no final de outubro, não são motivos suficientes para fazer com que a Conmebol desista da final única. Para 2023, inclusive, a Colômbia faz lobby forte para receber a decisão da "Glória Eterna"

A entidade reforça que este modelo é o ideal e traz mais equilíbrio. Conforme trouxe o UOL e a GOAL confirmou, os novos contratos de transmissões e comerciais das duas competições foram assinados em cima da final única. Além disso, a Conmebol entende que desta forma consegue ter total controle sobre o evento.

Para 2023, a Conmebol já tem vários interessados em receber os eventos, especialmente a Copa Libertadores. Segundo soube a GOAL, a Colômbia é a principal interessada em sediar a edição da final única da "Glória Eterna". O país trabalha com duas cidades, Barranquilla e Medellín e já enviou dados dos estádios para a entidade.

O Peru, que recebeu a final da Libertadores em 2019, que antes seria sediada no Chile, também está interessado. O país argumenta que, mesmo com pouco tempo para se preparar, conseguiu receber bem a competição e os turistas e agora quer ter a oportunidade podendo se organizar melhor. No Brasil, Porto Alegre e São Paulo também demonstraram interesse.

A final da Copa Libertadores 2023 está marcada para o dia 11 de novembro. Já a Copa Sul-Americana, acontece no dia 28 de outubro. Segundo a Conmebol, no entanto, as datas ainda estão sujeitas a alterações.