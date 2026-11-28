Os maiores campeões da Copa Libertadores: quais times ganharam mais títulos

Em 2026, o Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0, em Montevidéu, e conquistou seu quarto título da Libertadores. Com a vitória, o Verdão se igualou ao Flamengo como o brasileiro com mais taças na história da competição.
Os dois clubes estão à frente de São Paulo, Santos e Grêmio, que somam três títulos cada. Na classificação geral, o Independiente, da Argentina, segue como o maior campeão da América. Confira os detalhes sobre os vencedores do principal torneio de clubes do continente.
Os vencedores
A Libertadores já foi conquistada por 27 clubes diferentes, sendo que 15 deles venceram o título mais de uma vez. O maior campeão é o Independiente, da Argentina: o "Rey de Copas", como é conhecido justamente por essa razão, tem sete troféus do torneio em sua galeria. O último deles, porém, já faz algum tempo: a equipe de Avellaneda não levanta a taça desde 1984.
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Boca Juniors (6), Peñarol (5), River Plate (4), Estudiantes (4), Flamengo (4) e, agora, o Palmeiras (4) fecham o top sete. Quatro das seis conquistas dos xeneizes, inclusive, vieram neste século. Já os "Millonarios" conquistaram dois de seus quatro títulos nas últimas cinco edições.
CLUBES
NÚMERO DE TÍTULOS
ANOS
|Independiente
|7
1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984
|Boca Juniors
|6
1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007
|Peñarol
|5
1960, 1961, 1966, 1982 e 1987
|Flamengo
|4
|1981, 2019, 2022 e 2025
|Palmeiras
|4
|1999, 2020, 2021 e 2026
|River Plate
|4
1986, 1996, 2015 e 2018
|Estudiantes
|4
1968, 1969, 1970 e 2009
|Olimpia
|3
1979, 1990 e 2002
|Nacional
|3
1971, 1980 e 1988
|São Paulo
|3
1992, 1993 e 2005
|Grêmio
|3
1983, 1995 e 2017
|Santos
|3
1962, 1963 e 2011
|Cruzeiro
|2
1976 e 1997
|Internacional
|2
2006 e 2010
|Atlético Nacional
|2
1989 e 2016
|Colo-Colo
|1
1991
|San Lorenzo
|1
2014
|Racing
|1
1967
|Vélez Sarsfield
|1
1994
|LDU
|1
2008
|Argentinos Juniors
|1
1985
|Botafogo
|1
|2024
|Fluminense
|1
2023
|Corinthians
|1
2012
|Atlético-MG
|1
2013
|Vasco da Gama
|1
1998
|Once Caldas
|1
2004
Títulos da Libertadores por país
|PAÍS
|CLUBES CAMPEÕES
|TÍTULOS
|VICES
|Brasil
|12
|26
|20
|Argentina
|8
|25
|14
|Uruguai
|2
|8
|8
|Colômbia
|2
|3
|7
|Paraguai
|1
|3
|5
|Chile
|1
|1
|5
|Equador
|1
|1
|3
|México
|0
|0
|3
|Peru
|0
|0
|2