Os maiores campeões da Copa Libertadores: quais times ganharam mais títulos

Não tem jeito: a Copa Libertadores é uma competição que mexe com o coração do torcedor brasileiro. Seja pelas equipes que buscam mais uma conquista ou por aquelas que tentam escrever seu nome pela primeira vez na galeria de campeões, todos querem ver seu clube alcançando a Glória Eterna.

Em 2026, o Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0, em Montevidéu, e conquistou seu quarto título da Libertadores. Com a vitória, o Verdão se igualou ao Flamengo como o brasileiro com mais taças na história da competição.

Os dois clubes estão à frente de São Paulo, Santos e Grêmio, que somam três títulos cada. Na classificação geral, o Independiente, da Argentina, segue como o maior campeão da América. Confira os detalhes sobre os vencedores do principal torneio de clubes do continente.

Os vencedores

A Libertadores já foi conquistada por 27 clubes diferentes, sendo que 15 deles venceram o título mais de uma vez. O maior campeão é o Independiente, da Argentina: o "Rey de Copas", como é conhecido justamente por essa razão, tem sete troféus do torneio em sua galeria. O último deles, porém, já faz algum tempo: a equipe de Avellaneda não levanta a taça desde 1984.

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Boca Juniors (6), Peñarol (5), River Plate (4), Estudiantes (4), Flamengo (4) e, agora, o Palmeiras (4) fecham o top sete. Quatro das seis conquistas dos xeneizes, inclusive, vieram neste século. Já os "Millonarios" conquistaram dois de seus quatro títulos nas últimas cinco edições.

Reprodução/saopaulofc.net/Rubens Chiri

CLUBES NÚMERO DE TÍTULOS ANOS Independiente 7 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 Boca Juniors 6 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 Peñarol 5 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 Flamengo 4 1981, 2019, 2022 e 2025 Palmeiras 4 1999, 2020, 2021 e 2026 River Plate 4 1986, 1996, 2015 e 2018 Estudiantes 4 1968, 1969, 1970 e 2009 Olimpia 3 1979, 1990 e 2002 Nacional 3 1971, 1980 e 1988 São Paulo 3 1992, 1993 e 2005 Grêmio 3 1983, 1995 e 2017 Santos 3 1962, 1963 e 2011 Cruzeiro 2 1976 e 1997 Internacional 2 2006 e 2010 Atlético Nacional 2 1989 e 2016 Colo-Colo 1 1991 San Lorenzo 1 2014 Racing 1 1967 Vélez Sarsfield 1 1994 LDU 1 2008 Argentinos Juniors 1 1985 Botafogo 1 2024 Fluminense 1 2023 Corinthians 1 2012 Atlético-MG 1 2013 Vasco da Gama 1 1998 Once Caldas 1 2004

Títulos da Libertadores por país