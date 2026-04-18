Final espetacular da Copa entre AZ e NEC? Estas são as prováveis escalações

No domingo à noite é a hora: a final da Copa Eurojackpot KNVB. No De Kuip, o AZ e o NEC disputam o troféu a partir das 18h. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN, e estas são as prováveis escalações de ambos os clubes.

Os goleiros, em particular, são uma incógnita nesta final. Como Jeroen Zoet defendeu na quinta-feira na partida das quartas de final da Conference League pela equipe B do AZ, parece que Rome-Jayden Owusu-Oduro terá uma nova chance após a derrota na final da copa do ano passado.

No NEC, tudo indica que Gonzalo Crettaz terá que ceder a vaga novamente para o goleiro da Copa, Jasper Cillessen, embora Dick Schreuder não quisesse revelar isso na coletiva de imprensa de sexta-feira.

Além disso, o retorno do experiente Jordy Clasie é especialmente importante para o AZ. O capitão parece que vai começar como volante em um meio-campo muito forte, ao lado de Kees Smit e Sven Mijnans.

O zagueiro do NEC e jogador emprestado pelo Ajax, Ahmetcan Kaplan, é dúvida para o confronto em Roterdã. Deveron Fonville provavelmente estará no time titular. Além disso, o atacante do AZ, Jizz Hornkamp, é o único jogador que certamente perderá a final da Copa devido a uma grave lesão no tornozelo.

Provável escalação do AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal.

Provável escalação do NEC: Cillessen; Dasa, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Linssen, Lebreton.