Final da Libertadores 2022: times, data, estádio, horário, premiação e mais da decisão

A decisão, muito provavelmente, será entre dois brasileiros pelo terceiro ano consecutivo; veja tudo sobre a grande final

A Copa Libertadores 2022 está chegando ao final: falta pouco para o último jogo da competição, aquele que vai determinar quem será o campeão sul-americano da temporada. Athletico-PR e Flamengo são os dois times brasileiros que ainda estão vivos e, possivelmente, serão os protagonistas da grande decisão. Seria a terceira final consecutiva entre equipes brasileiras.



O Athletico-PR está em sua segunda final na história do torneio, e quer conquistar o primeiro título. A equipe paranaense avançou depois de derrotar o atual bicampeão Palmeiras na semifinal, pelo placar de 3 a 2 no agregado.



Nesta quarta (7), o Flamengo tem uma tarefa bem mais tranquila, já que venceu o Vélez Sarsfield fora de casa, no jogo ida, pelo placar de 4 a 0. O Mengão não deve viver grandes dramas para eliminar o time argentino e também carimbar sua vaga.



No começo da competição, nove dos 47 times eram brasileiros. O Fluminense ficou pelo caminho ainda na pré-Libertadores; o América-MG e o Red Bull Bragantino caíram na fase de grupos; e o Fortaleza foi eliminado nas oitavas de final. Na sequência, o Corinthians e o Atlético-MG caíram nas quartas de final, e o Palmeiras nas semis, deixando apenas Athletico e Flamengo vivos para a decisão do título.



Agora que a final está próxima, a GOAL te mostra tudo que você precisa saber sobre quando e onde será disputada a decisão.

Quando e onde será disputada a final da Libertadores de 2022?

A grande final, decidida em jogo único, será realizada no sábado, dia 29 de outubro de 2022.

O Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, será a sede da finalíssima da edição de 2022 do principal torneio sul-americano de clubes. O horário ainda não foi definido pela Conmebol.

A escolha do local foi determinada pela própria entidade no início da temporada. Desde 2019, quando torcedores apedrejaram o ônibus do Boca Juniors na final contra o River Plate, na Argentina, a Conmebol optou por transformar em partida única.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, tem capacidade para 59 mil torcedores, inaugurado em 27 de dezembro de 1987. Hoje, é a maior arena para torcedores no Equador, conhecido como a casa do Barcelona de Guayaquil.

Qual é o valor da premiação para o campeão e para o vice-campeão da Libertadores 2022?

Além da cobiçada taça, vencer a Libertadores da América também dá um bom retorno financeiro aos times, que já acumularam valores polpudos de premiação ao longo de toda a competição.

Quem chegar à grande final já garante US$ 6 milhões (R$ 31 milhões), valor pago ao vice-campeão. No entanto, o que está em jogo é a generosa quantia de US$ 16 milhões (R$ 82,7 milhões), um milhão a mais do que na edição passada, que será dado ao grande campeão sul-americano de 2022 - além do restante que já foi conquistado nas fases anteriores.

Onde assistir à final da Libertadores 2022?

São várias opções para o torcedor que quiser assistir à decisão pela televisão. O SBT é quem vai fazer a transmissão na TV aberta, enquanto a ESPN exibirá o jogo na TV paga (por assinatura). Ainda pela televisão, a Conmebol TV, canal disponível apenas em algumas operadoras, também vai transmitir, enquanto, pela internet, a opção para ver a finalíssima é o Star+, serviço de streaming do Grupo Disney.

A dica pra quem procura uma segunda tela é acompanhar a cobertura em tempo real da GOAL, que irá trazer toda a repercussão pré, durante e após o jogo no site e também nas redes sociais:

Como o Athletico chegou à final

A campanha do Athletico na Libertadores 2022

Com apenas duas derrotas na competição, o Athletico encerrou em segundo lugar do grupo B, com 10 pontos. Até o momento, foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR 5 x 1 Caracas - 26 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 1 Libertad - 28 de junho de 2022

Libertad 1 x 1 Athletico-PR - 5 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 0 Estudiantes - 4 de agosto de 2022

Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR - 11 de agosto de 2022

Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras - 30 de agosto de 2022

Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR - 6 de setembro de 2022