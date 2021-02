Copa do Brasil e Gauchão: o que acontece com o futebol no RS com a bandeira preta?

Ampliação das restrições em função da pandemia de coronavírus começam a valer no sábado (27)

Diante da alta de contágio de coronavírus no Rio Grande do Sul e do pico de internações em hospitaes, o governo estadual do estado decidiu, na quinta-feira (25), ampliar as restrições e já a partir do sábado (27), todas regiões estão em bandeira preta. Com a decisão, fica a dúvida sobre a realização da decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras e a do Campeonato Gaúcho.

Segundo o GaúchaZH, o governador Eduardo Leite já está em contato com integrantes da direção da CBF para tentar mediar um possível adiamento do primeiro confronto da decisão do torneio nacional. Grêmio e Palmeiras está marcado para o próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre. Fica em dúvida também sobre a realização do Campeonato Gaúcho de 2021, que tem início no sábado (27).

A ideia de Eduardo Leite não seria alterar a data da partida, mas sim o horário, mantendo o dia previsto. Por meio de sua assessoria, o governador afirmou que "o problema não é o jogo, mas as aglomerações que pode causar, tanto neste domingo quanto no próximo". De acordo com o Correio do Povo, o governador avaliará a possibilidade da permissão ou não de jogos no fim de semana.

Uma alternativa para o Tricolor Gaúcho e para a CBF, seria realocar a final contra o Palmeiras para outro Estado da Federação. Até o momento, nenhuma das partes envoldidas se manifestou sobre o assunto. O jogo da volta da final da Copa do Brasil está programado para o dia 7 de março, às 18h (de Brasília), em São Paulo.

Outras atividades de lazer e práticas estão proibidas na bandeira preta do Estado. Parques temáticos, zoológicos, teatros, auditórios, casas de espetáculos e shows, circos, cinemas, bibliotecas e demais tipos de eventos, seja em ambiente fechado ou aberto, não devem ocorrer. O mesmo vale para academias, centros de treinamento, quadras, clubes sociais e esportivos.