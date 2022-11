Fifa proibe Bélgica de usar a palavra "amor" em camisa

A seleção belga foi forçada a trocar o seu segundo uniforme, por exigência da Fifa

Depois que a Bélgica, junto com Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça, desistiram de seus planos de fazer seu capitão usar uma braçadeira com 'OneLove' escrito, a seleção belga teve que ir um passo além, cobrindo uma mensagem em suas camisas.

A Fifa proibiu a seleção belga de usar o seu uniforme alternativo, que contém a palavra "love" (amor), apesar de nenhuma mensagem adicional aparecer na camisa.

“A palavra LOVE deve desaparecer. É triste, mas a FIFA não nos deixa escolha", disse Peter Bossaert, presidente da Federação Belga de Futebol (RBFA), ao Nieuwsblad. "O resto do equipamento permanece inalterado", completou.

A Federação Belga, assim como as outras associações envolvidas na campanha da braçadeira OneLove, estava disposta a arriscar multas por seus jogadores que usarem as mensagens. No entanto, sua decisão mudou quando a FIFA ameaçou emitir cartões amarelos a qualquer jogador que usasse a mensagem.

A equipe treinada por Roberto Martinez começará sua campanha na Copa do Mundo contra o Canadá, na próxima quarta-feira (23), às 16h (de Brasília).