Fifa estuda viabilidade para Copa de 2022 ter 48 seleções

A definição sobre a pauta acontecerá em março, na próxima reunião da entidade na cidade de Miami

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (15), em Istambul, Turquia, que a entidade está estudando a viabilidade de disputar a próxima Copa do Mundo, no Catar, com 48 seleções.

“Sim, já estudamos a viabilidade”, declarou Infantino aos repórteres, e acrescentou que a ampliação de 32 para 48 equipes será tratada durante a reunião da Fifa em Miami, no mês de março.

“Se for possível, logisticamente, então decidiremos jogar com 48 equipes já em 2022”, declarou.

Segundo ele, a Fifa é “consciente da situação política” do Catar, e o aumento do número das seleções ajudaria a gerar mais “notícias positivas” sobre o país.

Já havia sido aprovado anteriormente uma Copa do Mundo com 48 seleções para a edição de 2026, que será realizada nos Estados Unidos em conjunto com México e Canadá. “Foi uma proposta que as 10 federações da América do Sul fizeram”, relembrou o presidente.