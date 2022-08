FIFA 23: entenda as mudanças do modo Carreira

Treinadores reais, características mais realistas para jogadores e melhores momentos das partidas

FIFA 23 chega aos consoles e PCS no próximo dia 30 de setembro, e a EA Sports já vai revelando os detalhes da nova interação do jogo de futebol, que será o último da franquia a usar o nome da entidade máxima do futebol.

Na última segunda (1), a EA publicou em suas redes um trailer que detalha todas as mudanças do modo Carreira, principal modalidade offline, onde os jogadores podem assumir o controle de um treinador ou jogador e disputar temporadas.

A primeira grande novidade fica por conta da adição de treinadores reais, que não estavam disponíveis nas versões anteriores. Técnicos como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Patrick Vieira e Steven Gerrard têm faces reproduzidas fielmente, e podem assumir equipes de diversas ligas.

No modo de carreira de jogador, a empresa promete mais profundidade, com a inclusão de atributos de "personalidade" dos jogadores. Isso permite que a inteligência artificial determina informações pessoais de cada jogador, para tornar a experiência mais fiel.

Outra alternativa para deixar a carreira mais divertida e duradoura é o sistema de momentos, que "resume" partidas a suas partes mais importantes, como jogadas decisivas de ataque e defesa, escanteios, faltas perigosas e penalidades. Com isso os jogos duram menos, mas sem perder momentos relevantes.

A EA Sports ainda revelará mais informações sobre o Ultimate Team, crossplay e outros modos de jogo antes do lançamento oficial, que acontece no dia 30 de setembro para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Stadia.