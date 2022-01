FIFA 22: Como ver recorde de vitórias e artilheiros do Ultimate Team

O modo Ultimate Team oferece uma série de informações sobre o seu time, mas com as recentes mudanças na interface da modalidade, alguns jogadores podem se ocnfundir sobre onde estão os dados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Recorde de vitórias, empates e derrotas, que costumava ficar posicionado na parte superior da tela, agora foi movido para a aba "Clube", assim como informações individuais sobre os seus jogadores.

Confira o guia para encontrar os números detalhados do seu clube no modo Ultimate Team.

Como saber quantas partidas venci no modo Ultimate Team?

Partindo do menu principal, navegue até a aba "Clube" e posicione o cursor acima da opção "Estádio" (sem clicar). No quadro de informações, você poderá ver o seu recorde de resultados no FUT.

Quem são os principais artilheiros do meu clube?

Ainda na aba Clube, vá até "Estatísticas de jogadores" e clique X/A para acessar. Nesta tela estarão listados todos os seus jogadores, com o número de partidas disputadas, gols marcados, assistências e cartões recebidos.

Mais artigos abaixo

Vale notar que a tela mostra informações apenas de jogadores que ainda estão no clube, ou seja, caso você venda um jogador, ele desaparecerá completamente da lista.