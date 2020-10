FIFA 21: confira todos os 125 estádios do jogo da EA Sports

A Goal mostra todos os estádios e arenas presentes no FIFA 21 e no VOLTA Football

A contagem regressiva para o FIFA 21 está quase no fim, com o lançamento mundial do jogo previsto para o dia 9 de outubro. Para a nova versão da franquia, a EA Sports buscou garantir o maior número possível de estádios oficiais e trouxe cinco novas arenas para o game - a sexta será adicionada após o lançamento oficial.

No total, são 125 estádios no FIFA 21 - 95 reais e 30 genéricos - o que representa um aumento em relação aos 119 do FIFA 20 e aos 102 do . Há também cinco novas quadras no modo de jogo VOLTA Football.

A Goal mostra abaixo todos os estádios presentes na nova versão do game. Confira!

VOLTA Dubai / Foto: EA Sports

Premier League

Ao todo, 19 dos 20 estádios da temporada 2020/21 da Premier League estão incluídos no FIFA 21. A única ausência ficou por conta de Elland Road, casa do recém-promovido United, que não estará disponível no lançamento do game.

A EA Sports afirmou que não havia tempo suficiente para criar o estádio até o início desta temporada, mas que ele deve ser incluído em um patch de atualização após o lançamento.

Estádio Time Anfield Bramall Lane Craven Cottage Emirates Stadium Etihad Stadium Goodison Park The Hawthorns King Power Stadium City London Stadium Molineux Old Trafford Selhurst Park St James' Park United St Mary's Stadium Stamford Bridge The Amex Stadium Hotspur Stadium Tottenham Turf Moor Villa Park

English Football League (EFL)

Existem 12 estádios da English Football League disponíveis no FIFA 21, dez deles de times da EFL Championship - segunda divisão da .

O Fratton Park, do Portsmouth, e o Stadium of Light, do Sunderland, são os dois únicos estádios disponíveis da EFL - terceira divisão inglesa.

Estádio Time Stadium City Carrow Road City Fratton Park Portsmouth KCOM Stadium Kirklees Stadium Town Kiyan Prince Foundation Stadium Queens Park Liberty Stadium Riverside Stadium Stadium of Light Sunderland FC Stadium Stoke City Vicarage Road Vitality Stadium Bournemouth

Dos 20 estádios de LaLiga, 16 deles estão presentes no FIFA 21, incluindo Santiago Bernabéu, do , Wanda Metropolitano, do Atlético, e o famoso Mestalla, do .

Já o famoso Camp Nou, do , não está nesta versão do jogo, devido ao acordo do clube catalão com a Konami, o que significa que o estádio aparece exclusivamente no eFootball PES 2021.

O Estadio Nuevo Los Carmenes, do Granada, é uma das novas adições do FIFA 21.

Estádio Time Coliseum Alfonso Pérez El Alcoraz ABANCA-Balaidos Vigo Benito Villamarin Real Betis Ciutat de Valencia Estadio de la Cerámica Estadio de Mendizorroza Deportivo Jose Zorrilla Real Mestalla Valencia Nuevo Los Carmenes Granada San Mames Club Santiago Bernabéu Real Madrid Municipal de Ipurua Ramon Sanchez-Pizjuan Reale Arena Wanda Metropolitano

Segunda Division (ESP)

O estádio Cornella-El Prat, do , com capacidade para 40.500 pessoas, também conhecido como RCDE Stadium, está disponível no FIFA 21, após o clube ser rebaixado para a segunda divisão da .

Estádio Time Estadio de Gran Canaria Las Palmas Estadio de Montilivi Estadio de Vallecas La Rosaleda Málaga Municipal de Butarque Leganes RCDE Stadium Espanyol Visit Mallorca Estadi Mallorca

Os jogadores podem desfrutar da incrível atmosfera da Bundesliga no famoso Signal Iduna Park, do , ou na Veltins-Arena, do 04, ou no sempre popular Borussia-Park, do Mönchengladbach.

A Allianz Arena, do Munich, não estará no FIFA 21, pois é mais uma exclusividade do eFootball PES 2021. O pitoresco Stadion An der Alten Forsterei, casa do Union Berlin, aparece pela primeira vez no FIFA 21.

Estádio Time BayArena BORUSSIA-PARK Borussia Monchengladbach Deutsche Bank Park Eintracht Mercedes-Benz Arena Olympiastadion Hertha Berlin Opel Arena PreZero Arena Red Bull Arena (Leipzig) RheinEnergieStadion Koln Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadion An der Alten Forsterei Union Berlin VELTINS-Arena Schalke Volkswagen Arena wohninvest Weserstadion WWK Arena

Stadion An der Alten Forsterei, Union Berlin / Foto: EA Sports

2. Bundesliga

O Volksparkstadion, do Hamburgo, com capacidade para 57 mil pessoas, é um dos estádios mais impressionantes do mundo e está disponível na segunda divisão alemã do FIFA 21. A Benteler-Arena, do Paderborn, está no jogo pela primeira vez.

Estádio Time Benteler-Arena Paderborn Dusseldorf-Arena Fortuna Dusseldorf HDI-Arena Max-Morlock-Stadion Nurnberg Volksparkstadion Hamburg

Benteler Arena, Paderborn / Foto: EA Sports

Apenas três estádios da Ligue 1 estão disponíveis no FIFA 21. São eles: Parc des Princes, do , Orange Velodrome, do Olympique de Marseille, e Groupama Stadium, do . Não há estádios da Ligue 2 nesta versão do jogo.

Estádio Time Groupama Stadium Lyon Orange Velodrome Marseille Parc des Princes

O San Siro, casa histórica de e , é o único estádio da Série A disponível no FIFA 21, já que o Campeonato Italiano também tem contrato de exclusividade à Konami e ao eFootball PES 2021. O estádio será demolido e substituído por um novo na vida real.

Estádio Time San Siro Inter / AC Milan

Estádios Internacionais

A EA Sports tem direitos exclusivos da Liga dos Campeões. Então, o Ataturk Olympic Stadium, da - que sediará a final da de 2021 - está nesta versão do FIFA.

O Estádio de Wembley, que será sede das finais da , também está incluído.

Estádio Time Ataturk Olympic Stadium Turkey Wembley Stadium England

Resto do Mundo

A Donbass Arena, do - escolha popular no Ultimate Team -, e a Okritie Arena, do , também estão disponíveis no FIFA 21.

Estádio Time Donbass Arena Donetsk Otkritie Arena Spartak Moscou /

A Johan Cruyff ArenA, do , com capacidade para mais de 55 mil pessoas, é um dos estádios mais conhecidos do futebol europeu e está disponível no FIFA 21. Mas é o único representante da Eredivisie no jogo.

Estádio Time Johan Cruyff ArenA Ajax / Netherlands

Há uma nova adição à lista de estádios da MLS no FIFA 21, com o Providence Park, do , disponível no jogo pela primeira vez.

Mais estádios da podem ser adicionados no futuro, à medida que a popularidade da liga americana continua crescendo.

Estádio Time BC Place CenturyLink Field Dignity Health Sports Park LA Galaxy Mercedes-Benz Stadium Providence Park Portland Timbers Red Bull Arena (New Jersey)

Liga MX

O Estádio Azteca, conhecido como 'O Colosso de Santa Úrsula', na Cidade do , é o único representante da Liga MX no FIFA 21.

Estádio Time Estadio Azteca / / México

Saudi Pro League

Dois estádios da estão incluídos no FIFA 21: King Abdullah Sports City, perto de Jeddah, e King Fahd Stadium, em Riade.

Estádio Time King Abdullah Sports City Al-Ahli / Al-Ittihad King Fahd Stadium Al-Shabab / Al-Nassr

O impressionante e geométrico Panasonic Stadium Suita, do Gamba Osaka, é o único estádio oficial da J1 League no FIFA 21.

Estádio Time Panasonic Stadium Suita Gamba Osaka

Primera Division (ARG)

Apenas os estádios de Independiente e Club representam o futebol argentino no FIFA 21. La Bombonera, do , e Monumental de Núñez, do , estarão somente no eFootball PES 2021.

Estádio Time Libertadores de America Independiente Estadio Presidente Peron Racing Club

Estádios Genéricos

Além dos 95 estádios oficiais e licenciados, há também 30 arenas genéricas no FIFA 21.

Estádio Time Al Jayeed Stadium - Aloha Park - Arena del Centenario - Arena D'Oro - Court Lane - Crown Lane - Eastpoint Arena - El Grandioso - El Libertador - Estadio de las Artes - Estadio El Medio - Estadio Presidente G.Lopes - Euro Park - FeWC Stadium (PS4 and Xbox One) - Forest Park Stadium - FUT Stadium (only on PC, PS4 and Xbox One in FUT ONLY) - Ivy Lane - Molton Road - O Dromo - Sanderson Park - Stade Municipal - Stadio Classico - Stadion 23. Maj - Stadion Europa - Stadion Hanguk - Stadion Neder - Stadion Olympik - Town Park - Union Park Stadium - Waldstadion -

Quadras do VOLTA Football

Há cinco novas cidades para jogar o modo VOLTA Football, no FIFA 21: Sydney, Paris, Dubai, e Milão.