FIFA 20 divulga vídeo com novidades nas cobranças de faltas e pênaltis; Veja!

O game também promete novidades, como um realismo da lei da física ainda mais rigoroso na bola

Se você, gamer usuário do FIFA, tinha ressalvas em relação à simulação das bolas paradas, a o jogo FIFA 20 promete oferecer maneiras otimizadas para acertar cobranças de faltas e pênaltis.

Em novo vídeo divulgado pela EA, desenvolvedora do game, é possível ver novas opções para as bolas paradas, interação entre jogadores, dribles e até mesmo a promessa de um realismo maior nos movimentos da bola, que agora respeitará com mais realidade as leis da física.

Novo conjunto de peças, maior controle, dinâmico 1-1 . Isso e muito mais com o novo #FIFA20! Clique para ver os novos recursos do jogo! 👉🏻 https://t.co/4zVUcOA7OQ pic.twitter.com/YgdlztiZcl — EA SPORTS FIFA (@EAFIFABR) July 18, 2019

Além das novidades apresentadas nesta quinta-feira (18), o FIFA 20 já divulgou outras novidades, como o modo VOLTA Football – que lembra muito o antigo FIFA Street -, e a possibilidade de personificação dos avatares dentre os principais.

O FIFA 20 tem data de lançamento esperada para 27 de setembro, e terá custo estimado de R$ 239 para PlayStation 4, Xbox One e PC.