Juventus fora do Fifa 20: clube italiano faz acordo exclusivo com PES 2020

Clube italiano faz acordo de exclusividade com a Konami e fica fora do Fifa 20. Clube será chamado de Piemonte Calcio no jogo da EA Sports de 2020

A assinou um acordo de exclusividade com a Konami e está fora do Fifa 20. O contrato exige que os italianos participem somente no PES 20. A equipe será restrita ao eFootball Pro Evolution Soccer 2020. A revelação foi feita pela desenvolvedora do game nesta terça-feira (16).

A Vecchia Signora terá os seus principais craques escaneados em 3D e incluídos no jogo virtual. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala serão fielmente recriadas no game.

No Fifa 20, um dos principais simuladores de futebol para o mundo virtual, a Juventus será conhecida como Piemonte Calcio. A informação foi divulgada na manhã desta terça, logo após a confirmação da Konami.

A equipe italiana terá os seus principais jogadores no game e também será usada normalmente nas versões online do jogo. O fã do game não precisa se preocupar quanto à presença de nomes como Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gigi Buffon ou Rabiot. Todos estarão na versão.

A grande dúvida é sobre as cores do uniforme. Ainda não há informação sobre qual será a cor. Hoje, a Juve utiliza o preto e o branco.