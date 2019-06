Modo Carreira do FIFA 20: 5 mudanças aguardadas pelos fãs

Game de futebol será lançado em setembro; retorno do modo Street e Ultimate Team ganham atenção, mas fãs querem novidades no Modo Carreira

No evento EA Play, a Eletronic Arts falou muito sobre o novo modo VOLTA, basicamente um retorno do FIFA Street que veremos no novo FIFA 20.

Mas os fãs da franquia ainda estão ansiosos por mais novidades de outras áreas de jogo, em especial o Modo Carreira.

Enquanto o modo Ultimate Team virou centro das atenções da produtora, o Modo Carreira pouco mudou nos últimos anos. No as únicas mudanças foram os novos menus para a e a que não existiam antes do acordo entre o game e a UEFA.

A EA diz que irá revelar mais sobre o Modo Carreira no fim de Julho, mas até lá a Goal se antecipa e traz as mudanças que os fãs da série querem ver:

MELHORA NO CALENDÁRIO

Este problema já dura alguns anos. Manter o bom nível físico dos jogadores é parte essencial do Modo Carreira, mas isso fica quase impossível quando se joga em dias consecutivos -algo que não deveria acontecer nunca.

Claro que o calendário na é brutal e que muitos técnicos reclamam disso, mas a temporada é longa o bastante para não haver jogos em dias seguidos.

Esperamos que isso seja algo fácil de resolver e que agora os jogadores possam descansar entre uma partida e outra. Embora, claro, ter um bom banco de reservas seja essencial.

CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO DO CLUBE

Isso é algo que era possível fazer lá no FIFA 07, mas que desapareceu depois. Poder tomar decisões como mudar o valor do ingresso, negociar compras no estádio ou melhorar o centro de treinamento iria renovar o Modo Carreira, especialmente se essas decisões influenciassem diretamente o jogo.

Depois de levar o time ao topo, você deveria conseguir atrair mais torcedores e consequentemente ter mais dinheiro apra contratações. Contratar um coordenador ofensivo deveria fazer seus atacantes chegarem a seu pontecial mais cedo.

TRANSFERÊNCIAS MAIS REALISTAS

Uma reclamação comum nos últimos FIFA é de que eles viam as mesmas contratações acontecendo todas as vezes que jogavam. Uma maior variação deixaria o jogo menos repetitivo.

As transferências feitas pela inteligência artificial também devem melhorar: o não precisa contratar três centroavantes de uma vez e acabar com Icardi, Griezmann e Werner esquentando o banco. Os seus alvos deveriam variar dependendo do que o time precisa em cada posição.

MELHORES HISTÓRIAS

Uma das partes mais chatas do Modo Carreira é que há poucas histórias acontencendo a cada temporada. Tirando o jogador que pede para sair por pouco tempo de campo ou o que reclama do clima britânico, não há muita interação entre você e seus jogadores.

Os atletas deveriam agir como pessoas, alguns poderiam ter problemas disciplinares fora do campo, talvez flertar publicamente com outro clube ou ficar distraído com especulações na imprensa. Alguns desfios a mais também seriam legais, especialmente se você puder escolher como responder às ações de seus jogadores. Multá-los ou seguir apostando neles?

As coletivas de imprensa também poderiam ser melhores. Falar sobre o futuro do seu jogador poderia ter impactos reais na imagem do time, como no modo The Journey.

NOVO DESENVOLVIMENTO DE JOGADORES

Uma parte legal do Modo Carreira é desenvolver jovens jogadores em super estrelas do futebol. E embora o treino acelere o processo, ele pode ser bem entediante. Os desafios de habilidade consomem muito tempo, especialmente se você faz os mesmos toda semana. Há pouca variedade e só há a chance de usar cinco jogadores de uma vez, o que deixa tudo mais devagar.

Todos os jogadores deveriam poder evoluir de uma vez. Melhorar o centro de treinamento e contratar uma equipe de assistentes deveria ser o jeito mais eficiente de melhorar seus jogadores sem precisar colocar atletas nível 63 no seu time principal só na esperança deles melhorarem aos poucos.

Deveríamos ter um time inteiro de jovens que podem ser monitorados enquanto jogam nos campeonatos das categorias de base toda semana.