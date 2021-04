Quem deve ser o novo técnico do Santos após a saída de Ariel Holan?

Veja o perfil buscado pelo Peixe, após o pedido de demissão do argentino; auxiliar Marcelo Fernandes assume de forma interina

Ariel Holan pediu demissão do Santos após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, domingo, na Vila Belmiro. O argentino comunicou a decisão depois do clássico, e o presidente Andrés Rueda anunciou a saída na manhã desta segunda-feira.

O dirigente disse que o clube estava analisando se Holan treinaria ou não o Peixe contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, na Argentina, pela segunda rodada da Copa Libertadores. A Goal apurou que Holan não deve ir para o jogo, e o auxiliar Marcelo Fernandes deverá ser o responsável por comandar o time de forma interina, junto com Bebeto Sauthier, coordenador da análise de desempenho.

Sem Holan, quem será o novo técnico do Santos? Ainda sem falar de nomes, nos bastidores o clube fala em buscar um perfil parecido ao do argentino.

"O perfil não muda. Treinador que goste de usar a base, jogue para frente, agregue tecnologia e que seja transparente. O perfil não altera. Vamos fazer o possível para trazer o treinador mais rápido, embora isso não acontecendo temos a comissão permanente justamente para suprir lacunas entre um técnico e outro", disse o presidente Andrés Rueda, em entrevista coletiva.

"Escolhemos técnico pelo perfil. Lembro que quando escolhemos o Ariel a aceitação da torcida foi quase 100%. Gostou da contratação e era um nome bem cotado. Tem o perfil que se encaixa no Santos. Simplesmente as coisas não aconteceram como o planejado. Agora, cabe à diretoria resolver e tocar a bola para frente. Vamos novamente sair ao mercado buscar uma boa opção de treinador e, junto com ele, agora que estamos livres do transfer ban, fazer as contratações que o clube precisa, dentro da nossa realidade financeira".

Livre do transfer ban na Fifa após o acordo com o Huachipato, do Chile, para encerrar a dívida pela contratação de Soteldo, o Santos quer também contar com a opinião do novo treinador para fazer contratações pontuais. O clube, no entanto, não tem dinheiro para grandes investimentos e deve apostar em acordos por empréstimo ou de baixo custo.