Ferroviário-CE x Sergipe ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela quarta rodada da Lampions League; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviário-CE e Sergipe se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming.

Invicto na competição com uma vitória e dois empates nos três jogos disputados até o momento, o Ferroviário ocupa a terceira colocação do Grupo A, com 5 pontos conquistados, e quer se manter no G-4.

Já o Sergipe é o segundo colocado do Grupo B, com 6 pontos conquistados, apenas 1 ponto a menos que o líder Náutico, e vem de duas vitórias consecutivas contra Vitória e Atlético-BA.

Prováveis escalações

Ferroviário-CE: Douglas Dias; Wesley, Éder Lima, Alisson, Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes, Deysinho; Matheus Lima, Ciel, Erick Pulga.

Sergipe: Dida; Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva, Ian Barreto; Magno, Diego Aragão, Fabiano; Wescley, Afonso, Igor Bahia.

Desfalques

Ferroviário-CE

Roni, suspenso, desfalca a equipe mandante.

Sergipe

João Braga, suspenso, desfalca o Sergipe.

Quando é?