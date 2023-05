Ferroviária x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviária e Corinthians se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 15h30 (de Brasília), no a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após iniciar o estadual com um empate, a Ferroviária quer mostrar a sua força em casa. Já o Corinthians ganhou na primeira rodada e busca o segundo triunfo para assumir a liderança.

Prováveis escalações

Ferroviária feminino: Karen, Daiana, Ana Maria, Ingryd, Eudimilla, Camila, Mylena, Suzane, Daiane, Raquel e Leticia.

Corinthians feminino: Patricia, Tarciane, Giovanna, Isabela, Diany, Gabriela, Millene, Victoria, Paula, Fernanda e Ana Caroline.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?