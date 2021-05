Fernando Diniz valoriza base do Santos e não quer muitos reforços: "Pontuais e de muita qualidade"

Técnico diz gostar do atual elenco e não vê necessidade de muitas ações do clube no mercado da bola

Fernando Diniz foi apresentado como novo técnico do Santos nesta segunda-feira (10), na Vila Belmiro, e valorizou a base e o atual elenco do clube. Ao ser questionado sobre a possibilidade de contratações e quais as carências do grupo, o treinador não projetou muitas ações no mercado da bola.

"Vamos fazer de tudo para serem poucos e bons reforços. Santos não precisa de muitos reforços. Precisa de reforços pontuais de muita qualidade. Temos de buscar jogadores que tenham condição de vir na medida do possível, nas condições financeiras do clube, para poder nos ajudar a dar sustentação a equipe. Tirar um pouco dessa carga exagerada nos garotos", disse o técnico.

"Não vou falar de posição. Elenco sempre está aberto a bons jogadores. Sou criterioso mesmo. Um time do tamanho do Santos, com a base que tem, não pode trazer um jogador simplesmente para vir sem condição imediata de produzir e ao mesmo tempo atrapalhar jovens", afirmou.

Acertado com o Santos em um contrato de regime CLT, sem multa rescisória nem prazo de validade, Fernando Diniz se vê mais preparado agora do que nos trabalhos anteriores. Ele estava livre no mercado desde que foi demitido do São Paulo, em fevereiro.

"Futebol não se resume as coisas simples. Quando perde ou ganha um campeonato não é pelo estilo. Isso é a ponta do iceberg. Fui talvez um dos principais envolvidos na ascensão e declínio do São Paulo. Vi jogos 20 vezes para melhorar condição tática e você não acha solução fácil. Até hoje estou refletindo sobre tudo que aconteceu nesse último trabalho (São Paulo) e melhorando. Hoje para o Santos vem um Fernando Diniz melhor do que aquele do último trabalho".

Fernando Diniz elogiou o time do Santos pela vitória por 2 a 0 sobre o São Bento que livrou o time do rebaixamento no Paulistão, sob comando do interino Marcelo Fernandes. Ele vai estrear pelo Peixe nesta terça-feira, contra o Boca Juniors, às 19h15, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Libertadores.