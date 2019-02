Exclusivo: "Reus teria sido ótimo no Barça", diz Ter Stegen

Goleiro comenta sobre ex-companheiro de Borussia Mönchengladbach e revela felicidade em ver amigo no clube onde está

Durante entrevista exclusiva para o DAZN dividida em três partes, o goleiro do Barcelona, Marc-André ter Stegen comenta que imaginou seu amigo e companheiro de Seleção da Alemanha, Marco Reus como companheiro de clube novamente.

"Ele teria sido ótimo no Barcelona. Isso teria exigido muito dele em termos de trabalho coletivo, mas me sinto contente de que ele tem a família dele em Borussia, que era o que mais queria", revelou ter Stegen.

O meia renovou contrato no ano passado e o término foi prorrogado para meados de 2023. Sobre a possibilidade de se juntarem novamente após conviverem no Borussia Mönchengladbach na temporada 2010/11, antes do retorno do camisa 11 ao Borussia Dortmund, equipe na qual passou pelas categorias de base, o goleiro do Barça revela entender os planos de Reus.

"Ele é definitivamente um cara que pode jogar nos grandes times, mas também é alguém que diz: 'vou ficar onde estou, onde minha família está, onde tenho segurança'. É uma boa decisão para uma pessoa tão boa", concluiu o camisa 1 dos Blaugranas.

Reus esteve com ter Stegen na última Copa do Mundo, competição na qual ambos possuíam status de reserva.

