Messi, Sergio Ramos e mais: craques começam 2021 livres para assinarem pré-contratos

Messi, Sergio Ramos, Aguero e Alaba na lista de astros em fim de contrato que podem acertar transferências

O ano de 2021 mal começou, e o principal assunto do mundo do futebol já são as possíveis transferências para a temporada. Além da abertura das janelas da Europa, jogadores em fim de contrato já podem iniciar conversas com outros clubes, e as opções são muitas para os times que buscam reforços de peso.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lionel Messi

Mais times

Após a longa novela com o Barcelona durante a última janela de transferências, Messi resolveu permanecer no Barcelona para evitar uma disputa judicial com o clube. Com o contrato se encerrando no meio de 2021, o argentino já pode assinar um acordo com outro time.

Especulado em Manchester City e Paris Saint-Germain, o astro argentino desconversou sobre uma possível transferência em uma entrevista recente ao La Sexta, além de ter revelado o interesse em atuar na MLS no futuro.

Sergio Ramos

Um dos principais pilares do nos últimos 15 anos, Sergio Ramos segue como um dos melhores zagueiros do mundo. Aos 34 anos de idade, o espanhol tem impacto direto no setor defensivo dos Merengues, além de figurar entre os artilheiros de cada temporada no clube, graças a suas chegadas fulminantes ao ataque.

Mesmo com tantas qualidades, Ramos segue sem uma renovação com o Real, e já pode tratar um possível contrato com outros clubes. Apesar de tudo, não deve ser simples tirar o capitão dos Galáticos. Comentando uma possível saída de Ramos, Zidane tratou a permanência do zagueiro como uma das prioridades do Real Madrid para a sequência da temporada:

"Sim, queremos que os contratos sejam renovados o quanto antes. É o desejo de todos, então será bom para ambas as partes. Espero que possamos resolver isso rapidamente", disse o treinador francês.

Kun Aguero

Maior artilheiro da história do e um dos principais atacantes da Premier League, é difícil de acreditar em uma saída de Aguero dos Citzens, mas o fato é que o argentino já pode negociar com outras equipes.

Com apenas 4 partidas disputadas entre as 14 do City na Premier League 20/21 (com apenas 137 minutos em campo) e nenhum gol marcado, o atacante está longe de seus melhores dias, e já foi alertado por Guardiola, que cobra um melhor desempenho do matador.

Angel Di Maria

Membro do trio de ataque do , que ainda conta com Neymar e Mbappe, Di Maria chegou ao seu último ano de contrato com o time francês, e já é cotado como um dos possíveis nomes a deixar o clube. Os 32 anos de idade e o altíssimo salário seriam empecilhos para a sequência do argentino no time da capital, que busca reforços para seu elenco.

David Alaba

Seja como lateral ou zagueiro, Alaba certamente é um objeto de desejo para diversos gigantes europeus, que buscam reforços para seus sistemas defensivos em um mercado bastante escasso para as posições.

Peça chave no campeão de tudo em 2020, o austíaco enfrenta um duro processo de negociação com os bávaros para a renovação de seu contrato, e pode terminar longe da caso os lados não cheguem a um acordo em breve. Com o risco de perder Sergio Ramos, o Real Madrid seria um dos possíveis destinos de Alaba.

Gianluigi Donnarumma

Mais artigos abaixo

Outra posição carente de boas opções é a de goleiro, e é difícil não pensar logo em Donnarumma como uma das melhores alternativas do mercado. Apesar de jovem, o italiano já tem muita experiência de campo, e provou sua qualidade pelo .

Com a proximidade do fim de seu contrato, o arqueiro italiano já pode pensar em uma transferência. Do lado do Milan, o desejo seria de manter o jogador, que tem altas exigências para renovar.