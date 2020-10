Koeman na bronca com VAR no El Clásico: "É só contra o Barcelona?"

Treinador holandês cobra consistência no uso do árbitro de vídeo após pênalti polêmico de Lenglet em Sergio Ramos

Ronald Koeman, treinador do , reclamou da arbitragem ao final do clássico contra o , disputado no Camp Nou no último sábado (24). A partida terminou com a vitória dos Merengues por 3x1, com gols de Valverde, Sergio Ramos e Modric. Ansu Fati marcou

Logo após o apito final, o holandês aguardou a saída do árbitro Martínez Munuera, a quem questionou sobre a marcação do pênalti de Lenglet, que resultou no segundo gol do Real Madrid.

“Para que? Para que? Você viu as imagens da semana passada, contra o ? Só existe VAR contra o Barcelona”, disse o treinador Culé.

Koeman voltou a abordar o assunto em uma rápida coletiva após o jogo, onde questionou a atuação da arbitragem e a inconsistência no uso do VAR.

“Espero um dia entender o funcionamento do VAR aqui na . Não foi usado contra o ou contra o Getafe. Não tivemos sequer uma decisão favorável ao Barcelona”, disse o holandês, se referindo a um suposto pênalti em Messi cometido pelo Sevilla e duas jogadas da partida contra o Getafe que poderiam ter terminado em expulsão.

Martínez Munuera assinalou a penalidade após um puxão do francês Clément Lenglet sobre Sergio Ramos, que foi conferido na cabine do VAR. Segundo Koeman, o lance só aconteceu depois do capitão do Real se agarrar no defensor do Barça.

Indagado sobre o lance, Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, evitou polêmicas. “O árbitro conferiu a jogada e optou pela marcação do pênalti. Não costumo falar sobre a arbitragem, e não vou comentar o assunto hoje”, declarou o ex-meia francês, que ainda afirmou que o time da capital teve mais chances de gol e poderia ter vencido por um placar mais elástico.

A partida ainda foi marcada pela lesão do brasileiro Philippe Coutinho, que sentiu a coxa e terminou substituído. O departamento médico do Barcelona confirmou um problema no bíceps femoral da coxa esquerda, que deve tirar o meia do duelo contra a , válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Outra tarefa do treinador é recuperar o astro Antoine Griezmann, que não rende o esperado desde sua chegada ao Barcelona. Depois de deixar o francês jogar por apenas nove minutos contra o Real Madrid, o Ronald Koeman já começa a ser cobrado pro mais chances ao ex-atacante do Atlético de Madrid.