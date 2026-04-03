Ex-presidente do Al-Hilal absolve Salem Al-Dosari da acusação de fuga

O ex-presidente do Al-Hilal, Salem Al-Dosari, capitão da equipe, foi absolvido da acusação de ter se esquivado de convocatórias para a seleção saudita durante a última janela de jogos internacionais, em março passado.

Al-Dosari havia ficado de fora das partidas amistosas contra o Egito e a Sérvia, após ter sido dispensado do elenco devido a uma lesão no joelho, o que levou alguns a acusá-lo de ter se esquivado da convocação.

O príncipe Abdulrahman bin Musaad bin Abdulaziz Al Saud, ex-presidente do Al-Hilal, publicou um tuíte em sua conta oficial no site “X”, no qual confirmou a inocência de Salem Al-Dosari em relação a essas acusações.

O ex-presidente do Al-Hilal publicou uma foto da lista de ausências que o time enfrenta quando receber o Al-Taawoun, amanhã, sábado, no Estádio Kingdom Arena, na 27ª rodada da Liga Roshen, que inclui “O Tornado”.

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E escreveu: “Estas são as ausências do Al-Hilal contra o Al-Taawoun amanhã no campeonato e, como está claro, Salem Al-Dossari, cuja lesão foi questionada e sobre o qual se insinuou ou afirmou que ele estaria fingindo, está ausente devido a uma lesão em uma partida importante e decisiva, cujo resultado talvez determine o rumo do campeonato”.

De acordo com reportagens da imprensa, a ausência do capitão do Al-Hilal pode se estender quando a equipe receber o Al-Khulood, na próxima quarta-feira, em partida antecipada da 29ª rodada do Campeonato Roshen.

Vale lembrar que Al-Dosari disputou 27 partidas pelo Al-Hilal desde o início da atual temporada, nas quais marcou 8 gols e deu 10 assistências.