Everton é acusado de agredir fã; jogador do São Paulo nega

Polícia já iniciou investigação do caso que aconteceu em Nortelândia, no Mato Grosso

O atacante Everton, do São Paulo, foi acusado de agredir uma mulher de 21 anos em Nortelândia, no Mato Grosso, na última terça-feira (11). Joana Dark Campos Dourado, de 21 anos, afirmou em Boletim de Ocorrência e em post já excluído no Facebook ter levado um soco do jogador.

A jovem diz que foi a festa de aniversário do jogador na casa dele para conseguir uma foto: "Fomos tratados como lixos, a mulher do Ebert (irmão do jogador) passou por mim e pelos meus amigos demonstrando ira, não revidei e ninguém revidou”, dizia trecho do post.

Em comunicado à imprensa, Everton negou a agressão e deu sua versão do ocorrido. O pai do jogador, Evandro Campos, também fez um B.O, mas contra Joana Dark, por invasão de domicílio. A Polícia Civil já iniciou a investigação do caso.

"O jogador Everton Cardoso, do São Paulo, nega qualquer incidente envolvendo o seu nome. O que houve foi uma invasão da casa onde ele estava com a família na cidade de Nortelândia, no Mato Grosso, e os invasores foram convidados a se retirar pelo segurança do jogador. O pai do atleta, Evandro Campos, registrou essa invasão na polícia local. O caso está na justiça e o jogador e sua família esperam que os invasores sejam punidos", diz a nota.