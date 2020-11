Euro 2020: quem está classificado e quando começa a Eurocopa

Já estão definidas as 24 seleções que irão disputar pelo título continental no Velho Continente

A já conhece todas as suas 24 seleções. Através dos playoffs, as últimas quatro vagas do principal campeonato europeu de seleções foram definidas. Macedônia do Norte, Hungria, Eslováquia e bateram, respectivamente, Geórgia, , e para se unirem às outras 20 equipes que já haviam carimbado suas classificações.

Dentre todos os jogos, o que carregou consigo o maior drama foi o encontro de Sérvia e Escócia, que após empate por um gol acabou sendo definido na disputa por pênaltis vencendo por 5 a 4. As comemorações tomaram o elenco e o país, uma vez que os escoceses não conseguiam se classificar para um grande torneio desde a participação na de 1998, na .

Confira, abaixo, tudo sobre a – anteriormente agendada para 2020, mas que apesar de manter este ano em seu nome oficial será disputado em 2021 em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Os Grupos

Grupo A

Grupo B Finlândia

Grupo C Áustria Macedônia do Norte

Grupo D Escócia

Grupo E Eslováquia

Grupo F França Hungria

Jogos da primeira rodada da fase de grupos