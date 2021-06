Por que as finais da Eurocopa podem mudar de sede?

A Covid-19 ameaça tirar semifinais e final de Wembley

A pandemia de Covid-19 novamente coloca a Uefa em alerta em relação à Eurocopa 2020. Depois de obrigar o torneio a ser adiado em um ano, o coronavírus pode mudar a sede dos jogos finais da Euro, que estão previstos para Wembley, em Londres.

As especulações de que a Uefa pode tirar da Inglaterra os três jogos finais da Eurocopa - dois de semifinal e a final - ganharam força nesta sexta-feira (18). A imprensa internacional está apontando atritos entre a entidade máxima do futebol europeu e o Governo inglês por conta das medidas restritivas impostas em Londres por conta da pandemia.

O Reino Unido, sede que mais vai receber jogos da Euro 2020, está vivendo um momento de alerta por conta do aumento no número de casos de Covid-19 e, por isso, não se mostra disposto a "flexibilizar"medidas de restrições e a quarentena imposta a quem chega em seu território. Este fato, porém, vai contra os planos da Uefa para convidados nas finais do torneio.

Segundo o GE.com, pessoas envolvidas na organização da Eurocopa dizem que o grande ponto de discórdia entre o Reino Unido e a Uefa são 2.500 convidados VIPs que a entidade pretendia ter na decisão da Euro. A intenção era que estas pessoas, assim como atletas, delegações, funcionários e jornalistas, não precisassem cumprir os 10 dias de quarentena obrigatória para entrar em Londres.

Os jogos finais da Euro 2020 vão sair de Wembley?

O diário The Time e a ESPN apuraram que, se não conseguir resolver o conflito que vive com o governo do Reino Unido, a Uefa pretende levar as partidas finais da Euro para Budapeste. A capital da Hungria é a única das 11 sedes do torneio que está recebendo jogos com capacidade máxima de torcedores no estádio.

Com a repercussão da notícia, representantes da Uefa foram questionados pela imprensa internacional sobre a ideia de transferir a sede dos três jogos finais da Euro e informaram que souberam apenas pela imprensa europeia sobre a possibilidade de Budapeste substituir Londres.

Atualmente, na Hungria só entram cidadãos, residentes e aqueles com documentos de convite por parte de instituições nacionais, ou torcedores que tenham ingresso para jogos da Euro, desde que suas estadias não passem de 72 horas e seja apresentado teste negativo para Covid-19. Na próxima quinta-feira (24), porém, está prevista a abertura das fronteiras com alguns países da europa, o que poderia facilitar os jogos no país.

No Parlamento do Reino Unido, para evitar a transferência das finanças, os deputados estão discutindo a criação de regras mais flexíveis, que possam dispensar com ingresso e outros envolvidos credenciados de cumprirem quarentena. Uma das soluções da Uefa seria a criação de bolhas, com o público podendo frequentar apenas locais autorizados.