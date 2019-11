Euro 2020: Portugal, França e Alemanha fazem grupo da morte; veja as chaves sorteadas

Grupo F da Eurocopa 2020 terá campeãs do torneio e que vivem fases distintas. Portugal, França e Alemanha estão na chave

A UEFA se inicia em 12 de junho do próximo ano. No entanto, os grupos para a disputa da competição já estão definidos. O jogo de abertura será entre e , membros do Grupo A. A chave ainda conta com e , que fazem o segundo duelo da competição.

O Grupo B também já está completamente definido, com , Finlância, e . Os belgas, comandados por Kevin De Bruyne, Hazard e companhia, fazem a estreia contra a Rússia. O Grupo C ainda depende de um playoff entre Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e Bielorrússia, mas já conta com , e Áustria. A seleção holandesa faz a primeira partida contra os ucranianos.

O Grupo D terá , , vencedor da repescagem C ( , Noruega, ou Israel) e . Croatas, vice-campeões mundiais, e ingleses se enfrentarão na primeira rodada da chave. O Grupo E conta com , , e o vencedor da repescagem B ( , Eslovênia, e ). Os espanhóis iniciam a caminha contra os suecos.

O grupo da morte é o F, que terá o vencedor da repescagem A ( , Bulgária, Hungria, Romênia), , e . A seleção de Cristiano Ronaldo enfrentará o vencedor do playoff na primeira rodada. O grande destaque do início será o jogo entre França e Alemanha.

A alocação das seleções que virão da repescagem pode sofrer alteração, porque se uma seleção que será sede se classificar, ela ficará no grupo onde será anfitriã. É o caso, por exemplo, da Romênia, que se conseguir a vaga sairá do grupo F e entrará no grupo C, que tem jogos em Bucareste.

