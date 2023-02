Estados Unidos x Canadá ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da SheBelieves Cup

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Estados Unidos e Canadá entram em campo na noite desta quinta-feira (16), em Orlando, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da SheBelieves Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Maior vencedor do campeonato com cinco títulos, os Estados Unidos entram em campo iniciando a sua caminhada em busca da quarta conquista consecutiva. Do outro lado, o Canadá quer o título inédito. Vale lembrar que a SheBelieves Cup é um torneio anual de quatro times organizado pela Federação de Futebol dos Estados Unidos e se tornou um dos campeonatos de maior prestígio no futebol feminino. Além disso, a competição vale como preparação para a Copa do Mundo feminina, que acontece em julho.

Prováveis escalações

Escalação do EUA: A confirmar.

Escalação do Canadá: .A confirmar.

Desfalques

EUA

Sem desfalques confirmados.

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?